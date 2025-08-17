Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Otomobil
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

BYD su, kum ve hızı serbest bıraktı: 3400 liraya yeni yarış pisti

BYD, Henan eyaletindeki Çengçou şehrinde yeni bir pist açtı. Kum, su ve hız testlerinin serbest olduğu pistte, katılımcılar 3400 TL'ye macera dolu bir deneyim yaşayabilecek.

BYD su, kum ve hızı serbest bıraktı: 3400 liraya yeni yarış pisti
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.08.2025
11:46
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
11:46

Çinli teknoloji devi BYD, 'e bağlı Henan eyaletinde bulunan Çengçou şehrinde, şehir içi arazi yarış pistini resmen açtı. Global China EV'nin haberine göre, herkesin off-road sürüş deneyimini yaşayabilmesi için tasarlanan pist, dokuz virajlı 1.758 metrelik ana devre ve 550 metrelik düz hızlanma şeridinden oluşuyor.

BYD su, kum ve hızı serbest bıraktı: 3400 liraya yeni yarış pisti

YENİ YARIŞ PİSTİ PROGRAMI DUYURULDU

Ayrıca yapay kum tepeleri, su geçişleri ve düşük sürtünmeli buz simülasyon alanlarına da ev sahipliği yapıyor. Lansmanın bir parçası olarak , sürükleyici tesisler ve eğitim programları aracılığıyla milyonlarca insanı yarış kültürüne kazandırmayı amaçlayan "Yeni Yarış Pisti" programını duyurdu.

Deneyim paketleri, ana pistte süper otomobiliyle 599 yuan (yaklaşık 3 bin 400 TL) karşılığında tanıtım turu yapmaktan, katılımcıların U9'u kendilerinin sürebileceği 1.999 yuan (yaklaşık 11 bin 500 TL) ve 6.666 yuan (yaklaşık 38 bin TL) değerindeki paketlere kadar değişiyor.

BYD su, kum ve hızı serbest bıraktı: 3400 liraya yeni yarış pisti

AMAÇ, OTOMOTİV KÜLTÜRÜNÜ ERİŞİLEBİLİR KILMAK

BYD Marka ve Halkla İlişkiler Genel Müdürü Li Yunfei'ye göre, şirketin amacı, "birkaç kişi için bir oyun alanı" inşa etmek yerine, otomotiv kültürünü erişilebilir kılmak.

Atıl durumdaki bir taş ocağı üzerine inşa edilen tesis, 29,6 metrelik dikey düşüş ve 28 derecelik eğime sahip bir kum eğim test alanı içeriyor. Eğimli alanın üzerinde, güneş ve yağmurdan korunmuş 300 m²'lik panoramik bir seyirci platformu bulunuyor.

BYD su, kum ve hızı serbest bıraktı: 3400 liraya yeni yarış pisti

Tepeye bitişik olarak, Yangwang U8 SUV'un tork vektörleme kontrolü ve su içinde 360 derece dönme hareketini sergilediği 70 metrelik bir su yolu yer alıyor. Öte yandan BYD, 2026 yılında, Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Shaoxing'de bir pist daha açacak.

