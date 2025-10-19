Menü Kapat
17°
 Ömer Faruk Dogan

Dünyaca ünlü otomobil devinde bayrak değişimi! Hisseleri yarı yarıya düşmüştü

Porsche'de yönetim kadrosu yenilendi. Oliver Blume'nin çifte CEO'luk görevi sona erdi, koltuğa eski McLaren başkanı Michael Leiters oturdu.

'nin uzun süredir dümeninde olan Oliver Blume, spor otomobil devinin 'luğundan ayrılıyor. Blume'nin yerine ise eski McLaren başkanı Michael Leiters getiriliyor.

Carscoops'a göre Oliver Blume, Porsche'deki görevine ek olarak üç yıl önce 'in de patronluğunu üstlenmişti. Ancak hisselerinin eridiğini gören hissedarlar, Blume'nin hem Porsche'yi hem de ana şirket Volkswagen Grubu'nu aynı anda yönetmesinin görev yükünü çok artırdığını öne sürüyordu.

Dünyaca ünlü otomobil devinde bayrak değişimi! Hisseleri yarı yarıya düşmüştü

HİSSE VE SATIŞLAR DÜŞTÜ, ÇALIŞANLAR MEMNUN DEĞİLDİ

Blume'nin Volkswagen'deki görev süresi boyunca şirket hisseleri neredeyse yüzde 30 düşerken, Porsche'nin hisseleri de 2022'deki halka arzından bu yana yarı yarıya azaldı.

Çalışanlar da durumu eleştirenler arasındaydı ve Blume'nin yanında yer almadılar. Almanya'nın Bild gazetesine göre, VW yetkilisi Daniela Cavallo birkaç hafta önceki bir personel toplantısında, "CEO, Wolfsburg'da yarı zamanlı patron olup kalan zamanını Porsche'de geçiremez. Durum son bulmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Dünyaca ünlü otomobil devinde bayrak değişimi! Hisseleri yarı yarıya düşmüştü

Porsche AG'den gelen resmi açıklamada ise şu sözlere yer verildi:

"Porsche AG CEO'su olarak Dr. Oliver Blume, zorlu zamanlarda büyük sorumluluk almış ve şirketi başarıyla yönetmiştir. Porsche AG Denetleme Kurulu, Dr. Blume'ye güçlü bağlılığı için teşekkür eder. Kendisiyle Volkswagen Grubu CEO'su olarak yakın ve güvene dayalı çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz."

Blume, Porsche'deki görevinden çekilece, fakat Volkswagen'deki CEO'luk görevine devam edecek.

