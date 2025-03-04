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 | Emir Yücel

Elektrikli araç meraklıları Bursa'ya akın edecek!

Otomotiv endüstrisinde değişimin öncüsü olan elektriklileşme hareketi, devlet destekleri ve çevresel bilincin artmasıyla hızla büyümeye devam ediyor. Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek Türkiye’nin öncü elektrikli araç fuarı Go Green Türkiye, bu yıl 2’nci kez düzenlenecek. Mayıs ayında kapılarını açacak olan fuar, Bursa Fuar Merkezi’nde elektrikli araçlardan şarj teknolojilerine, ekipman ve donanımlarına kadar yeni nesil mobilitenin her unsuruna ev sahipliği yapacak.

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Elektrikli araç meraklıları Bursa'ya akın edecek!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 12:36

Dünyada otomotivin geleceğini temsil eden elektrikli araçlar, ülkemizde de hızla sürücülerin tercihleri arasına girmeyi başardı. Pek çok büyük otomobil üreticisinin yeni model tanıtımlarında elektrikli araçlara odaklanması, başta Avrupa olmak üzere verilen önemli destekler ve artan çevre bilinci ile sıkı emisyon kuralları, elektrikli araçların satış ivmesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda sektörün en önemli fuarlarından “Go Green Türkiye” Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı, ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

elektrikli araç

ELEKTRİKLİ ARAÇ DÜNYASINA DAİR HER ŞEY TEK ÇATI ALTINDA BULUŞUYOR

Sürdürülebilir yaşam ve çevre için sıfır emisyon hedefiyle, Türkiye’de elektrikli araç ve şarj teknolojileri sektörünün gelişmesi ve tüm sektör paydaşlarını bir araya getirmek misyonuyla yola çıkan, 60’tan fazla markanın katılacağı ve birçok yeni ürün lansmanının yapılacağı “Go Green Türkiye”- Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı, 08-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bursa Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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Organizatör No On Fuarcılığın Genel Müdürü Haydar İlk “Go Green Türkiye Fuarı, elektrikli araçlar ve şarj teknolojileri alanında sektör profesyonellerini bir araya getirirken, aynı zamanda bilgi paylaşımını ve teknoloji deneyimini zenginleştiren bir dizi etkinlikle katılımcılarına yeni deneyimler sunacak. 7’den 70’e çok geniş bir kitleye ulaşacak fuar kapsamında, ayrıca sürdürülebilir ulaşım ve çevre dostu teknolojiler üzerine odaklanan konferanslar ve elektrikli araç test sürüşleri düzenleyeceğiz. Tüm sektörümüzü ve teknoloji meraklılarını bekliyoruz.” şeklinde davette bulundu.

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Fuara katılmak isteyen tüm ziyaretçiler ve sektör temsilcisi markalar, merak ettikleri tüm detaylara gogreenturkiye.com web adresi üzerinden ve sosyal medya hesaplarından erişebiliyor. 8-10 Mayıs tarihleri arasında ayrıca Go Energy Türkiye, Go Digital ve Go Intralogistics Fuarları da Bursa Fuar Merkezi’nde start alacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Elektrikli-araç şarj istasyonu ücreti ne kadar?
Ev elektriğinden yapılan şarjlarda kW için yaklaşık 2.2 TL ödeniyor. AC ve DC şarj istasyonlarında ise markaya ve şarj istasyonuna göre kW başına ödenen rakam 10 TL'ye kadar çıkabiliyor. AC Elektrikli araç şarj istasyonlarının maliyeti ise 20 bin TL ve 40bin TL arasında değişebilmektedir.
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#Otomobil
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