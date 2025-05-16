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Otomobil
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 | Murat Makas

En çok satan otomobil markaları belli oldu! TÜİK renk ve yakıt tercihlerini de paylaştı

Otomobil fiyatlarında artış beklentisi satın alımları hızlandırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), otomobil sektöründe en çok tercih edilen renk, motor ve yakıt kombinasyonunu paylaştı. En çok satan markalar belli oldu. İşte detaylar...

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En çok satan otomobil markaları belli oldu! TÜİK renk ve yakıt tercihlerini de paylaştı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 11:31

Sıfır ve ikinci el otomobil piyasası Türkiye’de hareketli geçiyor. Vatandaşlar yaz aylarına doğru otomobil fiyatlarında artış bekliyor. Bu sebeple bazı galeri ve internet sitelerinde otomobil satışlarının hızlandığına dair söylentiler ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise otomobil sektörüne ilişkin Nisan ayı verilerini paylaştı.

En çok satan otomobil markaları belli oldu! TÜİK renk ve yakıt tercihlerini de paylaştı

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayında 191 bin 983 aracın trafiğe kaydının yapıldığını açıkladı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %43,5'ini motosiklet, %41,9'unu otomobil, %9,0'ını kamyonet, %2,7'sini traktör, %1,7'sini kamyon, %0,8'ini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %18,0, traktörde %6,7, minibüste %0,7 artarken otobüste %23,7, otomobilde %15,3, kamyonda %9,7, özel amaçlı taşıtta %9,3 ve kamyonette %8,7 azaldı.

En çok satan otomobil markaları belli oldu! TÜİK renk ve yakıt tercihlerini de paylaştı

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %2,2 AZALDI

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %59,2, kamyonette %24,5, otomobilde %24,2, otobüste %17,7, özel amaçlı taşıtta %12,3, kamyonda %6,8 artarken motosiklette %21,8 ve traktörde %17,6 azaldı.


Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,8'ini otomobil, %20,3'ünü motosiklet, %14,9'unu kamyonet, %7,1'ini traktör, %3,2'sini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

En çok satan otomobil markaları belli oldu! TÜİK renk ve yakıt tercihlerini de paylaştı

EN ÇOK İLGİ GÖREN MARKALAR

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %10,3'ü Renault, %8,1'i Fiat, %7,7'si Toyota, %7,2'si Volkswagen, %6,8'i Peugeot, %5,7'si Hyundai, %5,3'ü BYD, %4,6'sı Opel, %3,9'u Skoda, %3,8'i BMW, %3,6'sı Chery, %3,5'i Mercedes-Benz, %3,4'ü Citroen, %2,9'u Ford, %2,4'ü Audi, %2,4'ü Nissan, %2,4'ü Kia, %2,2'si Dacia, %1,5'i Mini, %1,3'ü Volvo ve %10,9'u diğer(2) markalardan oluştu.


OTOMOBİLLERİN %48,1'İ BENZİN YAKITLI

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 348 bin 374 adet otomobilin %48,1'i benzin, %28,3'ü hibrit, %13,1'i elektrikli, %9,6'sı dizel ve %0,9'u LPG yakıtlıdır. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 580 bin 427 adet otomobilin ise %33,6'sı dizel, %31,3'ü LPG, %30,5'i benzin, %3,0'ı hibrit ve %1,4'ü elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

En çok satan otomobil markaları belli oldu! TÜİK renk ve yakıt tercihlerini de paylaştı

EN ÇOK TERCİH EDİLEN RENK

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 348 bin 374 adet otomobilin %40,1'i gri, %25,5'i beyaz, %12,5'i siyah, %11,8'i mavi, %4,6'sı yeşil, %4,1'i kırmızı, %0,6'sı kahverengi, %0,5'i sarı, %0,3'ü turuncu ve %0,1'i diğer renkli.
Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 348 bin 374 adet otomobilin %31,7'si 1300 ve altı, %24,9'u 1401-1500, %11,2'si 1501-1600, %10,3'ü 1301-1400, %8,2'si 1601-2000, %0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

En çok satan otomobil markaları belli oldu! TÜİK renk ve yakıt tercihlerini de paylaştı
En çok satan otomobil markaları belli oldu! TÜİK renk ve yakıt tercihlerini de paylaştı

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Türkiye'de en çok tercih edilen araba hangisi?
2023'te en çok satılan araçlar listesinin zirvesinde Fiat Egea yer alıyor. Fiat Egea, Türkiye'de en çok tercih edilen modellerden biri olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor.
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