Mercedes’ten radikal karar: Nissan hisselerini satıyor

Nissan, bu yıl ABD’nin uyguladığı tarifeler, yeniden yapılanma süreci ve düşen satış hacimleri nedeniyle borsada yüzde 24 değer kaybetmişti. Mercedes’in hisse satış kararının açıklanmasının ardından hisseler gün içinde yüzde 6 daha geriledi. Bu gelişme, yatırımcıların Nissan’ın toparlanma planına olan güvenini de zedeledi.

NİSSAN’IN KEMER SIKMA PLANI

Japonya’nın üçüncü büyük otomobil üreticisi olan Nissan, kârlılığı yeniden kazanabilmek için hem ülkedeki hem de yurt dışındaki bazı fabrikalarını kapatmayı ve maliyetleri düşürmeyi planlıyor. Şirket yönetimi, bu adımların toparlanma için kritik olduğunu vurguluyor.

MERCEDES’TEN AÇIKLAMA

Mercedes sözcüsü, 2016’da emeklilik fonuna devredilen bu hisselerin stratejik bir öneme sahip olmadığını ve satışın yalnızca portföy düzenlemesinin bir parçası olduğunu belirtti. Buna rağmen, Mercedes-Benz, yüzde 35,7’lik payıyla Nissan’ın en büyük hissedarı konumundaki Renault’nun ardından ikinci sırada yer almaya devam ediyor.

RENAULT SONRASI HONDA GÖRÜŞMELERİ

Nissan, geçen yılın sonunda Honda ile olası bir ortaklık için masaya oturmuştu. Bu birleşme gerçekleşseydi dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi ortaya çıkabilirdi. Ancak müzakereler şubat ayında sonuçsuz kaldı.