Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Mercedes’ten radikal karar: Nissan hisselerini satıyor

Mercedes-Benz’in emeklilik fonu, Nissan Motor’daki yüzde 3,8’lik payını elden çıkarma kararı aldı. Yaklaşık 346 milyon dolar değerindeki bu satış, zaten zor günler geçiren Japon üreticinin hisseleri üzerinde yeni bir baskı kurdu.

Mercedes’ten radikal karar: Nissan hisselerini satıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 13:50

Nissan, bu yıl ABD’nin uyguladığı tarifeler, yeniden yapılanma süreci ve düşen satış hacimleri nedeniyle borsada yüzde 24 değer kaybetmişti. ’in hisse satış kararının açıklanmasının ardından hisseler gün içinde yüzde 6 daha geriledi. Bu gelişme, yatırımcıların Nissan’ın toparlanma planına olan güvenini de zedeledi.

NİSSAN’IN KEMER SIKMA PLANI

Japonya’nın üçüncü büyük otomobil üreticisi olan , kârlılığı yeniden kazanabilmek için hem ülkedeki hem de yurt dışındaki bazı fabrikalarını kapatmayı ve maliyetleri düşürmeyi planlıyor. Şirket yönetimi, bu adımların toparlanma için kritik olduğunu vurguluyor.

Mercedes’ten radikal karar: Nissan hisselerini satıyor

MERCEDES’TEN AÇIKLAMA

Mercedes sözcüsü, 2016’da emeklilik fonuna devredilen bu hisselerin stratejik bir öneme sahip olmadığını ve satışın yalnızca portföy düzenlemesinin bir parçası olduğunu belirtti. Buna rağmen, Mercedes-Benz, yüzde 35,7’lik payıyla Nissan’ın en büyük hissedarı konumundaki ’nun ardından ikinci sırada yer almaya devam ediyor.

Mercedes’ten radikal karar: Nissan hisselerini satıyor

RENAULT SONRASI HONDA GÖRÜŞMELERİ

Nissan, geçen yılın sonunda ile olası bir ortaklık için masaya oturmuştu. Bu birleşme gerçekleşseydi dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi ortaya çıkabilirdi. Ancak müzakereler şubat ayında sonuçsuz kaldı.

