Otomobil camiasından kötü haber! Bir efsane daha sessizce sahneden çekildi

Avrupa pazarında efsaneleşmiş bir model daha üretim sahnesinden çekildi. Renault Megane RS'in ardından Ford Focus ST de resmi olarak tarihe karıştı. Almanya'nın Saarlouis kentindeki fabrikada üretilen son Focus ST, 26 Eylül'de banttan indi.

Carscoops'un haberine göre kırmızı renkteki araç, özel bir detay ya da hatıra niteliğinde bir dokunuşla donatılmadı. Görünüşü diğer versiyonlardan farksız ve hangi ülkeye gönderileceği de henüz açıklanmadı.

"HOT HATCH" SERİSİ SONLANDI

Ford'un performans odaklı "hot hatch" serisi böylece tamamen sona ermiş oldu. Daha önce Fiesta ST de üretimden kaldırılmış, markanın hayran kitlesi ciddi bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Şimdi ise Focus ST'nin vedası, Blue Oval logosunu taşıyan hiçbir "hot hatch" kalmadığını gösteriyor.

DÖRT NESİLLİK HİKAYE

Focus ST, 2002'de Avrupa pazarına ST170 adıyla adım atmış, ondan önce ise sadece Kuzey Amerika'da satılan Focus SVT görev yapmıştı. O günden bugüne dört nesillik bir yolculuğa imza atan model hot hatch dünyasında kendine kalıcı bir yer edindi.

Son nesil Focus ST, 2019'un ortasında satışa sunuldu ve 2.3 litrelik EcoBoost dört silindirli benzinli motoruyla geldi. 276 beygir güç üreten motor, standart olarak altı ileri manuel şanzımanla eşleştirildi. 2022'de ise küçük bir makyaj operasyonu geçirdi.

Focus ST, önceki nesil Focus RS kadar güçlü değil ve onun gelişmiş dört çeker sistemiyle de donatılmamış olsa da VW Golf GTI, Renault Megane RS ve Hyundai i30 N gibi modellerle sağlam bir rekabet içinde olmuştu. Bu arada standart Focus'un üretimi de kasım ayında sona erecek.