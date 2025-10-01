Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Otomobil camiasından kötü haber! Bir efsane daha sessizce sahneden çekildi

Ford Focus ST üretim bandına veda etti. Almanya'nın Saarlouis kentindeki fabrikada 26 Eylül günü banttan inen son Focus ST, markanın "hot hatch" serisinin de resmen sonunu getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 14:08

Avrupa pazarında efsaneleşmiş bir model daha üretim sahnesinden çekildi. Renault Megane RS'in ardından Ford Focus ST de resmi olarak tarihe karıştı. Almanya'nın Saarlouis kentindeki fabrikada üretilen son Focus ST, 26 Eylül'de banttan indi.

Carscoops'un haberine göre kırmızı renkteki araç, özel bir detay ya da hatıra niteliğinde bir dokunuşla donatılmadı. Görünüşü diğer versiyonlardan farksız ve hangi ülkeye gönderileceği de henüz açıklanmadı.

Otomobil camiasından kötü haber! Bir efsane daha sessizce sahneden çekildi

"HOT HATCH" SERİSİ SONLANDI

Ford'un performans odaklı "hot hatch" serisi böylece tamamen sona ermiş oldu. Daha önce Fiesta ST de üretimden kaldırılmış, markanın hayran kitlesi ciddi bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Şimdi ise Focus ST'nin vedası, Blue Oval logosunu taşıyan hiçbir "hot hatch" kalmadığını gösteriyor.

Otomobil camiasından kötü haber! Bir efsane daha sessizce sahneden çekildi

DÖRT NESİLLİK HİKAYE

Focus ST, 2002'de Avrupa pazarına ST170 adıyla adım atmış, ondan önce ise sadece Kuzey Amerika'da satılan Focus SVT görev yapmıştı. O günden bugüne dört nesillik bir yolculuğa imza atan model hot hatch dünyasında kendine kalıcı bir yer edindi.

Son nesil Focus ST, 2019'un ortasında satışa sunuldu ve 2.3 litrelik EcoBoost dört silindirli benzinli motoruyla geldi. 276 beygir güç üreten motor, standart olarak altı ileri manuel şanzımanla eşleştirildi. 2022'de ise küçük bir makyaj operasyonu geçirdi.

Otomobil camiasından kötü haber! Bir efsane daha sessizce sahneden çekildi

Focus ST, önceki nesil Focus RS kadar güçlü değil ve onun gelişmiş dört çeker sistemiyle de donatılmamış olsa da VW Golf GTI, Renault Megane RS ve Hyundai i30 N gibi modellerle sağlam bir rekabet içinde olmuştu. Bu arada standart Focus'un üretimi de kasım ayında sona erecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Piyasaya çıkmadan 2,1 milyar dolar sipariş aldı: Süpürge üreticisi otomotiv pazarını salladı
ABD menşeli binek otomobiller hangileri? Yüzde 60'lık vergi kalktı
ETİKETLER
#Otomobil
#Ford Focus St
#Hot Hatch
#Renault Megane Rs
#Vw Golf Gti
#Hyundai I30 N
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.