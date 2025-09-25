TOGG Almanya'da ön siparişe açılıyor: Stok sayısı belli oldu

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG Avrupa yolculuğuna başlıyor. Donanım Haber'e göre şirket T10X ve yeni tanıtılan T10F modellerini 29 Eylül 2025 Pazartesi günü Almanya'da ön siparişe açacak. Süreç Almanya saatiyle 10.00'da başlayacak ve Trumore mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

Ön sipariş için müşterilerden 1.000 Euro tutarında ön ödeme alınacak. TOGG Almanya fiyat listesi aynı gün yayınlanacak olsa da şu an için araçların satış fiyatı paylaşılmadı. Ön sipariş süreciyle birlikte markanın Avrupa'daki ilk adımı da resmiyet kazanmış olacak.

İLK ETAPTA 1.000 ARAÇLIK KONTENJAN

TOGG Almanya pazarı için ilk etapta toplam 1.000 araçlık stok ayırdı. 600 adedi 2025 bitmeden sahiplerine teslim edilecek. Geriye kalan 400 adetlik kısmın ise 2026 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

29 Eylül'de ön sipariş ekranı açıldığında T10X ve T10F'in V2 RWD Uzun Menzil versiyonları satışa sunulacak. İlk 1.000 aracın siparişleri tamamlandıktan sonra sistem yeniden açılacak.

İkinci aşamada ise 2026 yılında teslim edilmek üzere farklı seçenekler satış listesine eklenecek. Bunlar arasında V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil versiyonları yer alacak.

Merak edenler için T10F’in Türkiye fiyatları şöyle: