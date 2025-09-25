Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

TOGG Almanya'da ön siparişe açılıyor: Stok sayısı belli oldu

TOGG Avrupa pazarına Almanya'dan adım atıyor. T10X ve yeni T10F, 29 Eylül'de ön siparişe açılacak. İlk etapta kaç adet stok olduğu açıklandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 16:35

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG yolculuğuna başlıyor. Donanım Haber'e göre şirket ve yeni tanıtılan modellerini 29 Eylül 2025 Pazartesi günü 'da ön siparişe açacak. Süreç Almanya saatiyle 10.00'da başlayacak ve Trumore mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

için müşterilerden 1.000 Euro tutarında ön ödeme alınacak. Almanya fiyat listesi aynı gün yayınlanacak olsa da şu an için araçların satış fiyatı paylaşılmadı. Ön sipariş süreciyle birlikte markanın Avrupa'daki ilk adımı da resmiyet kazanmış olacak.

TOGG Almanya'da ön siparişe açılıyor: Stok sayısı belli oldu

İLK ETAPTA 1.000 ARAÇLIK KONTENJAN

TOGG Almanya pazarı için ilk etapta toplam 1.000 araçlık stok ayırdı. 600 adedi 2025 bitmeden sahiplerine teslim edilecek. Geriye kalan 400 adetlik kısmın ise 2026 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

TOGG Almanya'da ön siparişe açılıyor: Stok sayısı belli oldu

29 Eylül'de ön sipariş ekranı açıldığında T10X ve T10F'in V2 RWD Uzun Menzil versiyonları satışa sunulacak. İlk 1.000 aracın siparişleri tamamlandıktan sonra sistem yeniden açılacak.

İkinci aşamada ise 2026 yılında teslim edilmek üzere farklı seçenekler satış listesine eklenecek. Bunlar arasında V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil versiyonları yer alacak.

Merak edenler için T10F’in Türkiye fiyatları şöyle:

  • V1 RWD Standart Menzil - 1 milyon 860 bin TL
  • V1 RWD Uzun Menzil - 2 milyon 170 bin TL
  • V2 RWD Uzun Menzil - 2 milyon 345 bin TL
