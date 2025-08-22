Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Sürücülerin kabusu oldular! En çok şikâyet alan modeller açıklandı: Sizin aracınız da bu listede olabilir

Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi (ACSI), otomotiv sektörüne yönelik yeni araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 14:45

Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi (ACSI), sektörüne yönelik son araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Çalışma, ABD’de sürücülerin otomobillerine olan bağlılıklarının her geçen yıl azaldığını ve bazı markaların tüketici beklentilerini karşılamada zorlandığını ortaya koydu.

STELLANTİS GRUBU DİBE VURDU

Araştırmada en düşük puanları çatısı altındaki markalar aldı. Chrysler ve Ram 69 puanla listenin en alt sıralarında yer alırken, Dodge ve Jeep de düşük memnuniyet oranlarıyla öne çıktı. Böylece Stellantis bünyesindeki dört marka, “ABD’nin en az beğenilen otomobilleri” listesine girdi.

Sürücülerin kabusu oldular! En çok şikâyet alan modeller açıklandı: Sizin aracınız da bu listede olabilir

LÜKS SEGMENTTE SÜRPRİZ HAYAL KIRIKLIĞI

Premium kategorisinde de tablo çok farklı değil. , 75 puanla lüks segmentin en düşük müşteri memnuniyetine sahip markası oldu. Üstelik şirket geçen yıla kıyasla 4 puanlık düşüş yaşayarak tüketici beklentilerini karşılamada geriledi.

KÜÇÜK MARKALARA DA GÜVEN AZALDI

“Diğer markalar” kategorisinde yer alan küçük üreticilerin de puanı yüzde 9 gerileyerek 74’e indi. Bu sonuç, sürücülerin yalnızca büyük otomotiv devlerine değil, daha küçük markalara karşı da güven kaybı yaşadığını gösterdi.

Sürücülerin kabusu oldular! En çok şikâyet alan modeller açıklandı: Sizin aracınız da bu listede olabilir

ELEKTRİKLİ VE HİBRİTLERDE BEKLENTİLER KARŞILANMADI

Alternatif yakıtlı araçlarda da memnuniyet düşüşe geçti. Hibrit modellerin puanı 80’den 78’e, elektriklilerinki ise 77’den 73’e geriledi. Benzinli araçlar ise 80 puanla sabit kaldı. Özellikle menzil kaygısı ve ikinci el değer kaybı, tüketicilerin elektrikli ve hibrit araçlara mesafeli yaklaşmasına neden oldu.

DAHA UZUN KULLANIM, DAHA YÜKSEK BEKLENTİ

ACSI raporu, Amerikalıların araçlarını artık daha uzun süre kullanmayı tercih ettiğini gözler önüne seriyor. Bu durum dayanıklılık, güvenilirlik ve garanti kapsamını sürücüler için en önemli kriterler haline getirdi. Nitekim Ram, bu talebi dikkate alarak 10 yıl / 100 bin mil güç aktarma organları garantisini hayata geçirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Borçlanma, EYT ve isteğe bağlı sigorta: Yurt dışında yaşayan Türkler nasıl emekli olabilir? Özgür Erdursun tek tek açıkladı
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Rekabet kızıştı: Uzmanlardan promosyon uyarısı geldi
ETİKETLER
#Ekonomi
#Otomobil
#elektrikli otomobil
#bmw
#araba
#otomotiv
#otomobil fiyatları
#stellantis
#elektrikli araçlar
#lüks otomobil
#Hibrit Otomobil
#Hibrit Araçlar
#Otomobil Çarpması
#Acsi
#Müşteri Memnuniyeti
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.