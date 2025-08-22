Sürücülerin kabusu oldular! En çok şikâyet alan modeller açıklandı: Sizin aracınız da bu listede olabilir

Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi (ACSI), otomotiv sektörüne yönelik son araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Çalışma, ABD’de sürücülerin otomobillerine olan bağlılıklarının her geçen yıl azaldığını ve bazı markaların tüketici beklentilerini karşılamada zorlandığını ortaya koydu.

STELLANTİS GRUBU DİBE VURDU

Araştırmada en düşük puanları Stellantis çatısı altındaki markalar aldı. Chrysler ve Ram 69 puanla listenin en alt sıralarında yer alırken, Dodge ve Jeep de düşük memnuniyet oranlarıyla öne çıktı. Böylece Stellantis bünyesindeki dört marka, “ABD’nin en az beğenilen otomobilleri” listesine girdi.

LÜKS SEGMENTTE SÜRPRİZ HAYAL KIRIKLIĞI

Premium otomobil kategorisinde de tablo çok farklı değil. BMW, 75 puanla lüks segmentin en düşük müşteri memnuniyetine sahip markası oldu. Üstelik şirket geçen yıla kıyasla 4 puanlık düşüş yaşayarak tüketici beklentilerini karşılamada geriledi.

KÜÇÜK MARKALARA DA GÜVEN AZALDI

“Diğer markalar” kategorisinde yer alan küçük üreticilerin de puanı yüzde 9 gerileyerek 74’e indi. Bu sonuç, sürücülerin yalnızca büyük otomotiv devlerine değil, daha küçük markalara karşı da güven kaybı yaşadığını gösterdi.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİTLERDE BEKLENTİLER KARŞILANMADI

Alternatif yakıtlı araçlarda da memnuniyet düşüşe geçti. Hibrit modellerin puanı 80’den 78’e, elektriklilerinki ise 77’den 73’e geriledi. Benzinli araçlar ise 80 puanla sabit kaldı. Özellikle menzil kaygısı ve ikinci el değer kaybı, tüketicilerin elektrikli ve hibrit araçlara mesafeli yaklaşmasına neden oldu.

DAHA UZUN KULLANIM, DAHA YÜKSEK BEKLENTİ

ACSI raporu, Amerikalıların araçlarını artık daha uzun süre kullanmayı tercih ettiğini gözler önüne seriyor. Bu durum dayanıklılık, güvenilirlik ve garanti kapsamını sürücüler için en önemli kriterler haline getirdi. Nitekim Ram, bu talebi dikkate alarak 10 yıl / 100 bin mil güç aktarma organları garantisini hayata geçirdi.