Türkiye’nin en çok satan otomobili belli oldu! Listenin ilk sırasına o model yerleşti

Türkiye otomobil piyasasında 2025’in ilk 8 ayı, rekor satışlarla tamamlandı. Artan talep karşısında markalar, eylül ayı fiyat listelerini ve kampanyalarını duyururken, en çok satanlar listesi dikkat çekiyor. SUV modeller pazarın %62,8’lik payıyla açık ara önde yer alırken, elektrikli otomobillerin satışları ise geçen yıla göre %202 artış kaydetti.

Türkiye’nin en çok satan otomobili belli oldu! Listenin ilk sırasına o model yerleşti
Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, Türkiye pazarı, 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı. Yılın ilk 8 ayında binek otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %8,05 artışla 654 bin 413 adede ulaştı. Ağustos ayında ise bu büyüme, %18,7’lik bir artışla 82 bin 215 adetlik satışa sahne oldu. Bu rekor seviyeler, pazarın dinamik yapısını ve tüketicilerin otomobile olan ilgisinin ne kadar canlı olduğunu gözler önüne seriyor.

Türkiye’nin en çok satan otomobili belli oldu! Listenin ilk sırasına o model yerleşti

PAZARIN YENİ HAKİMLERİ: SUV VE ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

ODMD verileri, otomobil pazarındaki iki ana trendin altını çiziyor. Birincisi, modellerin üzerindeki mutlak hakimiyeti. Yılın ilk 8 ayında satılan tüm otomobillerin yüzde 62,8’ini (410 bin 891 adet) SUV modeller oluşturdu. Sedanlar %22,1 pay alırken, hatchback modeller ise %14,2’de kaldı. Bu tablo, tüketicinin genişlik, yüksek sürüş pozisyonu ve çok yönlülük sunan SUV’lara olan talebinin ne kadar arttığını net bir şekilde gösteriyor.

İkinci önemli trend ise, elektrikli otomobillerdeki devrimsel artıştır. Hibrit otomobillerin satışları %26,3’e yükselirken, elektrikli otomobiller %18,5’lik bir pazar payına ulaştı. satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %136’lık bir artışla tarihi bir rekor kırdı. Ağustos ayında ise bu artış, aylık bazda %202’ye ulaşarak elektrikli araç pazarındaki hızlanmayı perçinledi. ODMD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, bu durumu, "Özellikle elektrikli otomobillerdeki talep, dönüşümün hızlandığını gösteriyor," sözleriyle yorumladı.

Türkiye’nin en çok satan otomobili belli oldu! Listenin ilk sırasına o model yerleşti

2025'İN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ

2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’de en çok satan 10 otomobil şöyle sıralanıyor:

  1. Renault Clio HB: 30.539 adetlik satışla zirvede yer alarak, pazarın en çok tercih edilen modeli oldu.
  2. Renault Megane Sedan: 28.197 adetle ikinci sırada yer alarak sedan segmentindeki güçlü konumunu korudu.
  3. Fiat Egea Sedan: 28.013 adet satışla üçüncü sırada yer alarak, yerli üretimin gücünü bir kez daha kanıtladı.
  4. Tesla Model Y: 25.756 adetlik satışla elektrikli otomobiller arasında liderliğini sürdürerek genel listede de üst sıralarda yer aldı.
  5. BYD Seal U: 22.386 adetlik satışıyla pazara güçlü bir giriş yaparak Çinli markaların yükselişini gösterdi.
  6. Toyota Corolla: 21.164 adetle altıncı sırada yer alarak, hibrit motoruyla yakıt verimliliğini koruyan bir seçenek olarak öne çıktı.
  7. Togg T10X: 20.305 adetlik satışla yedinci sıraya yerleşerek, yerli ve milli otomobilin pazardaki gücünü pekiştirdi.
  8. Fiat Egea Cross: 17.991 adetle sekizinci sırada yer alarak, SUV segmentindeki rekabete dahil oldu.
  9. Toyota C-HR: 15.675 adetle dokuzuncu sırada yer alarak, kompakt hibrit SUV’lar arasında popülaritesini korudu.
  10. Peugeot 2008: 14.561 adetlik satışla listenin son sırasında yer alarak, popülerliğini kanıtladı.
Türkiye’nin en çok satan otomobili belli oldu! Listenin ilk sırasına o model yerleşti

TESLA MODEL Y ZİRVEYE ÇIKTI

Ağustos ayının aylık verileri ise, tüm listeyi altüst eden şaşırtıcı bir lideri ortaya çıkardı. Tesla Model Y, 8.730 adetlik satışla Ağustos ayının en çok satan otomobili oldu. Onu 4.454 adetle Renault Megane Sedan ve 3.477 adetle Fiat Egea Sedan takip etti. Bu durum, aylık satışlarda elektrikli araçların ne kadar hızlı bir ivme yakaladığını gösteriyor.

Türkiye’nin en çok satan otomobili belli oldu! Listenin ilk sırasına o model yerleşti

DEĞİŞEN TÜKETİCİ TERCİHLERİ VE PAZARI ŞEKİLLENDİREN FAKTÖRLER

Türkiye otomobil pazarındaki bu veriler, tüketicinin artık sadece fiyata değil, aynı zamanda teknoloji, yakıt tipi ve gövde seçeneğine de önem verdiğini gösteriyor. SUV modellerin ve elektrikli araçların popülaritesindeki artış, önümüzdeki dönemde markaların pazarlama ve üretim stratejilerini daha da bu yöne kaydıracağını işaret ediyor. Yerli Togg ve ithal Tesla gibi elektrikli modellerin ilk 10'da yer alması, pazarın geleceğinin ne kadar hızlı bir şekilde değişeceğinin en somut kanıtı.

