Türkiye’nin en çok satan otomobili belli oldu! Listenin ilk sırasına o model yerleşti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, Türkiye otomobil pazarı, 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı. Yılın ilk 8 ayında binek otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %8,05 artışla 654 bin 413 adede ulaştı. Ağustos ayında ise bu büyüme, %18,7’lik bir artışla 82 bin 215 adetlik satışa sahne oldu. Bu rekor seviyeler, pazarın dinamik yapısını ve tüketicilerin otomobile olan ilgisinin ne kadar canlı olduğunu gözler önüne seriyor.
ODMD verileri, Türkiye otomobil pazarındaki iki ana trendin altını çiziyor. Birincisi, SUV modellerin pazar üzerindeki mutlak hakimiyeti. Yılın ilk 8 ayında satılan tüm otomobillerin yüzde 62,8’ini (410 bin 891 adet) SUV modeller oluşturdu. Sedanlar %22,1 pay alırken, hatchback modeller ise %14,2’de kaldı. Bu tablo, tüketicinin genişlik, yüksek sürüş pozisyonu ve çok yönlülük sunan SUV’lara olan talebinin ne kadar arttığını net bir şekilde gösteriyor.
İkinci önemli trend ise, elektrikli otomobillerdeki devrimsel artıştır. Hibrit otomobillerin satışları %26,3’e yükselirken, elektrikli otomobiller %18,5’lik bir pazar payına ulaştı. Elektrikli otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %136’lık bir artışla tarihi bir rekor kırdı. Ağustos ayında ise bu artış, aylık bazda %202’ye ulaşarak elektrikli araç pazarındaki hızlanmayı perçinledi. ODMD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, bu durumu, "Özellikle elektrikli otomobillerdeki talep, dönüşümün hızlandığını gösteriyor," sözleriyle yorumladı.
2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’de en çok satan 10 otomobil şöyle sıralanıyor:
Ağustos ayının aylık verileri ise, tüm listeyi altüst eden şaşırtıcı bir lideri ortaya çıkardı. Tesla Model Y, 8.730 adetlik satışla Ağustos ayının en çok satan otomobili oldu. Onu 4.454 adetle Renault Megane Sedan ve 3.477 adetle Fiat Egea Sedan takip etti. Bu durum, aylık satışlarda elektrikli araçların ne kadar hızlı bir ivme yakaladığını gösteriyor.
Türkiye otomobil pazarındaki bu veriler, tüketicinin artık sadece fiyata değil, aynı zamanda teknoloji, yakıt tipi ve gövde seçeneğine de önem verdiğini gösteriyor. SUV modellerin ve elektrikli araçların popülaritesindeki artış, önümüzdeki dönemde markaların pazarlama ve üretim stratejilerini daha da bu yöne kaydıracağını işaret ediyor. Yerli Togg ve ithal Tesla gibi elektrikli modellerin ilk 10'da yer alması, pazarın geleceğinin ne kadar hızlı bir şekilde değişeceğinin en somut kanıtı.