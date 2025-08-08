Menü Kapat
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yeni Bugatti Brouillard tanıtıldı: Sadece 1 adet üretilen canavar

Bugatti, Programme Solitaire programı ile tamamen kişiye özel olarak üretilen süper spor otomobil modelini tanıttı: Brouillard. İşte aracın teknik özellikleri ve fiyatı...

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 11:57

Bugatti, müşterilerine sıfırdan kendi hayal güçlerinin sınırlarını zorlayarak bir otomobil oluşturma fırsatı sunduğu özel programı "Programme Solitaire" kapsamında ürettiği ilk model olan Bugatti Brouillard ile karşımıza çıktı.

Hatırlatmak gerekirse , önceki Sur Mesure programı ile müşterilerinin, mevcut modellerde kişisel değişiklikler yapmasına olanak tanıyordu. Yeni "Programme Solitaire" ise tamamen özgün bir tasarım süreci vaat ediyor. Yani bu program kapsamında üretilen Bugatti'den dünyada bir tane daha yok.

YENİ BUGATTI BROUILLARD NELER SUNUYOR?

Brouillard'ın tasarımı, Bugatti'nin önceki modellerinden biri olan Mistral'den ilham alınarak şekillendirildi. Ancak asıl farkı, müşterinin hayal gücüne dayanan neredeyse tamamen özgün bir tasarım süreci sunması. Dış tasarımında kişisel tercihlere uygun olarak yeşil renk kullanılıyor.

Geliştirilmesi 18 ay süren araç, Bugatti'nin W16 motoru temel alınarak üretilmiş ve 1.578 beygir gücüyle müthiş bir performans sergiliyor. Dört turbo şarjlı motoru sayesinde, Brouillard hız ve güç açısından tüm beklentileri fazlasıyla karşıladığını gösteriyor.

iÇ MEKANDA DA YEŞİL HAKİM

İç mekanda da yeşil tonların hakim olduğunu görüyoruz. Yeşil renkli karbon fiber parçalar ve işlenmiş alüminyum detaylara, özel dokuma kumaşlar eşlik ediyor. Koltuk arkalarına işlenen at figürleri ve vites topuzuna entegre cam at heykelciği de göz önüne seriliyor.

BUGATTI BROUILLARD FİYATI NE KADAR?

Motor1'in haberine göre, ileri düzey özelleştirme seçenekleriyle tamamen kişiselleştirilen Brouillard, fiyat konusunda net bir açıklama yapmaktan kaçınılmış olsa da, 30 milyon doların üzerinde (yaklaşık 1,2 milyar TL + vergiler) bir değere sahip olduğu tahmin ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elektrikli araç pazarında Çin'i alt etmek için dev ortaklık! 2028'i hedef seçtiler
Bu araçlar asla pişman etmiyor! İşte 2025’in en güvenli 10 otomobili
ETİKETLER
#lüks araç
#Bugatti
#Programme Solitaire
#Brouillard
#Özel Sipariş Araç
#Spor Araç
#W16 Motoru
#Otomobil
