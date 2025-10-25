Burcu Köksal 'Doğruya doğru, yanlışa yanlış' diyerek kararını duyurdu: AK Parti'ye geçecek mi?

Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacağı iddiaları sıklıkla dile getirilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, TGRT Haber'de yayımlanan "Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı" programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"PARTİNİN DEMİRBAŞIYIM, GİTMİYORUM"



31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana troller tarafından hedef alındığını ve AK Parti'ye geçeceği konusunun sürekli gündeme getirildiğini hatırlatan Köksal bu söylentilere tepki göstererek partisinden ayrılmayacağının altını çizdi.

"Bir türlü beni kabullenmek istemiyorlar ama ben anadan doğma Cumhuriyet Halk Partiliyim. Partinin demirbaşlarından biriyim. Kapıdan kovdular bacadan girdim. Doğrulara doğru, yanlışlara yanlış derim. Sorunlara çözüm önerilerini ortaya koydum. Kurultayımız var, projelerimiz var onlar için çalışıyorum. Herhangi bir yere gitmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin tapulu malı değil. Bu konunun da artık kapanmasını istiyorum gerçekten. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz."

"SIKINTILARI GENEL BAŞKANIMIZA İLETTİM"



Parti içi sorunları CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğünü belirten Köksal şu ifadeleri kullandı:

"Ben Sayın Genel Başkanımızla görüştüm, sıkıntılarımı ilettim. Kendisi de sorunların çözümü konusunda üzerine düşeni yapacaklarını ifade etti."