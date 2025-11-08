Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

CHP'li isimden yeni skandal! Tüp şovu ile gündeme gelmişti, şimdi banka krizi ortaya çıktı

TBMM'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a yönelik yaptığı tüp gösterisi ile gündeme gelen CHP'li Milletvekili Cevdet Akay, bu kez de Ziraat Bankası'ndan çektiği krediyi ödemediği ve banka tarafından takibe düşürüldüğü için konuşuluyor. Akay’ın Ziraat Bankası ve yöneticilerine yönelik sürekli ağır ithamlar yöneltmesinin ardında, bu borç mu yatıyor sorusu akıllara geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 20:55
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 21:14

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a küçük tüp göstererek "vatandaşın mutfağında bu tüp dolmuyor" diyen Milletvekili Cevdet Akay, Bakan Bayraktar'dan "Çünkü doğal gaz kullanıyor vatandaşımız" cevabını almıştı. Özellikle sosyal medyada gündem olan bu video sonrasında, CHP Milletvekili Cevdet Akay'ın yeni bir olayı daha ortaya çıktı.
Sürekli 'nı eleştiren ve banka yöneticileri hakkında ağır ithamlarda bulunan Akay'ın, Ziraat Bankası'ndan çektiği krediyi ödemediği ve banka tarafından takibe düştüğü ortaya çıktı. CHP Milletvekili Akay için özellikle sosyal medyada oldukça fazla eleştiri yapıldı. Yapılan eleştirilerde; "Bankaya borcu olduğu ve ödemediği için mi iftiralar atıyor" şeklinde yorumlar yapıldı

CHP'li isimden yeni skandal! Tüp şovu ile gündeme gelmişti, şimdi banka krizi ortaya çıktı

CEVDET AKAY ZİRAAT BANKASI’NA NE DEDİ?

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Cevdet Akay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Ziraat Bankası ile ilgili iddialarda bulundu. Akay, "Ziraat Bankası’nın başta genel müdür olmak üzere bazı yöneticileri, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım’ı babalarının çiftliği gibi kullanmışlar.” İfadelerini kullandı.
CHP'li vekil, BDDK'ya “Neden bankaları gerektiği gibi denetlemiyorsunuz? Daha doğrusu, Ziraat Bankası’nı gerçekten denetliyor musunuz? Alparslan Çakar, ‘BDDK bana bir şey yapmaz çünkü başkanın kayınbiraderini Ziraat’a müdür yaptım’ diye ortalıkta konuşuyor” dedi.

CHP'li isimden yeni skandal! Tüp şovu ile gündeme gelmişti, şimdi banka krizi ortaya çıktı

ZİRAAT BANKASI’NDAN CEVAP GECİKMEDİ!

Ziraat Bankası, CHP’li Milletvekili Cevdet Akay’ın iddialarına jet hızıyla cevap verdi. Banka Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İFTİRALAR KARŞISINDA YASAL HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ!”

"Ziraat Bankası çiftçisinden emeklisine öğrencisinden sanayicisine kadar herkesin ve her kesimin en yakın finansal paydaşı olmuştur. Söz konusu açıklamada yer alan iddiaların aksine bankamızca kullandırılan krediler bankacılık usul ve esaslarına göre tahsis edilmekte olup, hiçbir kişi veya gruba ayrıcalıklı bir uygulama söz konusu değildir. Ziraat Bankası dün olduğu gibi bugün de çiftçimizin, üreticimizin sanayicimizin yanında olmaya devam ederek güçlü büyümesini sürdürmeye ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir.
Sayın milletvekili tarafından belli periyotlarla bankamız ve yöneticilerimizin saygınlığını hedef alan bu tür ve iftiralar karşısında her türlü yasal hakkımızın saklı tutulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

CHP'li isimden yeni skandal! Tüp şovu ile gündeme gelmişti, şimdi banka krizi ortaya çıktı

https://x.com/uyandirmservisi/status/1986858289041138130?s=20

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Bayraktar: "Lüks konut doğalgaz desteği dar gelirlilere aktarılacak"
ETİKETLER
#chp
#kredi
#ziraat bankası
#iddia
#borç
#Cevdet Akay
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.