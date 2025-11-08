CHP'li isimden yeni skandal! Tüp şovu ile gündeme gelmişti, şimdi banka krizi ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a küçük tüp göstererek "vatandaşın mutfağında bu tüp dolmuyor" diyen CHP Milletvekili Cevdet Akay, Bakan Bayraktar'dan "Çünkü doğal gaz kullanıyor vatandaşımız" cevabını almıştı. Özellikle sosyal medyada gündem olan bu video sonrasında, CHP Milletvekili Cevdet Akay'ın yeni bir olayı daha ortaya çıktı.

Sürekli Ziraat Bankası'nı eleştiren ve banka yöneticileri hakkında ağır ithamlarda bulunan Akay'ın, Ziraat Bankası'ndan çektiği krediyi ödemediği ve banka tarafından takibe düştüğü ortaya çıktı. CHP Milletvekili Akay için özellikle sosyal medyada oldukça fazla eleştiri yapıldı. Yapılan eleştirilerde; "Bankaya borcu olduğu ve ödemediği için mi iftiralar atıyor" şeklinde yorumlar yapıldı

CEVDET AKAY ZİRAAT BANKASI’NA NE DEDİ?



CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Cevdet Akay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Ziraat Bankası ile ilgili iddialarda bulundu. Akay, "Ziraat Bankası’nın başta genel müdür olmak üzere bazı yöneticileri, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım’ı babalarının çiftliği gibi kullanmışlar.” İfadelerini kullandı.

CHP'li vekil, BDDK'ya “Neden bankaları gerektiği gibi denetlemiyorsunuz? Daha doğrusu, Ziraat Bankası’nı gerçekten denetliyor musunuz? Alparslan Çakar, ‘BDDK bana bir şey yapmaz çünkü başkanın kayınbiraderini Ziraat’a müdür yaptım’ diye ortalıkta konuşuyor” dedi.

ZİRAAT BANKASI’NDAN CEVAP GECİKMEDİ!



Ziraat Bankası, CHP’li Milletvekili Cevdet Akay’ın iddialarına jet hızıyla cevap verdi. Banka Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İFTİRALAR KARŞISINDA YASAL HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ!”



"Ziraat Bankası çiftçisinden emeklisine öğrencisinden sanayicisine kadar herkesin ve her kesimin en yakın finansal paydaşı olmuştur. Söz konusu açıklamada yer alan iddiaların aksine bankamızca kullandırılan krediler bankacılık usul ve esaslarına göre tahsis edilmekte olup, hiçbir kişi veya gruba ayrıcalıklı bir uygulama söz konusu değildir. Ziraat Bankası dün olduğu gibi bugün de çiftçimizin, üreticimizin sanayicimizin yanında olmaya devam ederek güçlü büyümesini sürdürmeye ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir.

Sayın milletvekili tarafından belli periyotlarla bankamız ve yöneticilerimizin saygınlığını hedef alan bu tür iddia ve iftiralar karşısında her türlü yasal hakkımızın saklı tutulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

