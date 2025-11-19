Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı! Eski CHP'li İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partili Necati Koç AK Parti'ye geçti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından partiye yeni katılan isimler duyuruldu.

CHP VE YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN AYRILAN İKİ İSİM AK PARTİ'YE KATILDILAR

CHP'den istifa eden Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Konya Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç AK Parti'ye katıldı. Yıldırım ve Koç'un rozetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.