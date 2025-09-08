Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki hain saldırıyla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de iki polisimizin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. 16 yaşındaki saldırganın bağlantılarının araştırıldığını aktaran Erdoğan, saldırıda şehit olan polislere rahmet dilediğini söyledi.

"SALDIRGANIN BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR"

Erdoğan İzmir'deki saldırıya ilişkin şunları söyledi:

"İzmir'den hepimizi sarsan derin bir haber aldık. Silahlı saldırı sonucunda 2 polisimiz şehit oldu. Şehit olan polis memurlarımıza Cenab-ı Haktan rahmet yaralı polislerimize şifa diliyorum. Saldırgan yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılıyor"

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI...

Erdoğan konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

Yeni öğretim yılımız hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı'nın sancaktarı olan tüm yavrularımıza başarılar diliyorum. Eğitim faaliyetlerinin ana teması aile ve yeşil vatan olarak belirlendi.Her çocuk bir fidan ilk ders yeşil vatan başlığıyla okullarda etkinlik düzenlenecek. Fatih Projesi kapsamında 629 bin 277 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza kurduk. Öğrencilerimize tam 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar dağıttık. Laboratuvarlarımızı 21 bin 849'dan 49 bin 666'ya yükselttik. Bilim ve sanat merkezlerimizin sayısını son 22 yılda 20 kat artırarak 364'e çıkardık"