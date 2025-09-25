Menü Kapat
Politika
Editor
 | Nalan Güler Güven

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı: "Türlü badireler atlatan Türk milleti diline sahip çıkmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana dilimiz, ata mirasımız Türkçemiz, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan, milletimizin en sağlam teminatlarından biridir." diyerek Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 15:34

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, ana dil ve ata mirası olan Türkçe'nin, geleceğe güvenle bakmayı sağlayan milletin en sağlam teminatlarından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimizin varlığının sembolü, kültürümüzün ve medeniyetimizin, edebiyatımızın ve sanatımızın ortak mecrası olan dilimiz, bugün de birlik ruhumuzu pekiştiren en sağlam köprülerimizden biridir. Tarih boyunca türlü badirelerden geçmiş, coğrafyalar aşmış, medeniyet kurmuş Türk milleti, diline sahip çıkarak kimliğini korumuş, kelime hazinesiyle, ifade gücüyle dünyaya sesini duyurmuştur."

'TÜRK DİLİ DUYGULARIN AYNASIDIR'

Erdoğan, şive, lehçe ve bölgesel farklılıklarıyla güçlü ve çeşitliliğe sahip bir yapıda olan Türk dilinin, yalnızca bir iletişim aracı değil, düşüncenin evi ve duyguların aynası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı: "Türlü badireler atlatan Türk milleti diline sahip çıkmıştır"

"TÜRLÜ BADİRELER ATLATAN TÜRK MİLLETİ DİLİNE SAHİP ÇIKMIŞTIR"

, Türk Dil Bayramı'nı şu sözlerle kutladı:

“Ana dilimiz, ata mirasımız Türkçemiz, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan, milletimizin en sağlam teminatlarından biridir.

Milletimizin varlığının sembolü, kültürümüzün ve medeniyetimizin, edebiyatımızın ve sanatımızın ortak mecrası olan dilimiz, bugün de birlik ruhumuzu pekiştiren en sağlam köprülerimizden biridir.

Tarih boyunca türlü badirelerden geçmiş, coğrafyalar aşmış, medeniyet kurmuş Türk milleti, diline sahip çıkarak kimliğini korumuş; kelime hazinesiyle, ifade gücüyle dünyaya sesini duyurmuştur.

Şive, lehçe ve bölgesel farklılıklarıyla güçlü ve çeşitliliğe sahip bir yapıda olan Türk dili, yalnızca bir iletişim aracı değildir; düşüncenin evidir, duygularımızın aynasıdır. Şiirimizde, türkümüzde, edebiyatımızda ve bilimsel eserlerimizde dilimizin zarafeti ve inceliği göze çarpar. Kültürümüzün hafızasıdır; geçmişi bugüne, bugünü geleceğe bağlayan köprüdür.

Güzel dilimiz Türkçemize yapacağımız en güzel katkı dilimizi doğru kullanmak, güncel teknolojiyi, bilimsel terimleri Türkçe ile buluşturarak dilimizi zenginleştirmek olacaktır. Yeni nesillerimize Türkçeyi yaşatacak eserler kazandıralım, okullarda, medyada, sosyal hayatta kelimelerimize özen gösterelim.

Bu vesileyle, Türkçemizi koruyup geliştirerek, bu aziz millete hizmet eden tüm akademisyenlerimizi, dil araştırmacılarımızı, öğretmenlerimizi, yazarlarımızı, şairlerimizi ve Türkçe sevdalılarını gönülden selamlıyorum. Türk Dil Bayramımız kutlu olsun.”

https://x.com/iletisim/status/1971172735813353690

