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 | Merve Yaz

DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı! 'Yakılan ateş barış umudunu harladı'

Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir aşamaya geçildi. Terör örgütü PKK, 47 yıl sonra 11 Temmuz'da silahlarını yaktı. Yeni süreçle ilgili gelişmeler devam ederken, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, süreçle ilgili konuştu. Doğan, Yakılan ateşin barış umudunu harladığını belirten Doğan, "Tarihi, başka biçimlerde tekrarını yaşamamak için hepimiz sorumluyuz. Tüm yeteneklerimizi konuşturmamız gereken bir zamandan geçiyoruz. Kararlılığa, iradeye, cesarete risk almaya ihtiyacımız var ve biz bu riskleri, bu kararlılığı, bu sorumluluğu birlikte üstlenmeye herkesi davet ediyoruz. Bu belirsizlikler giderilmeli. Yine bunu birlikte giderebiliriz" ifadelerini kullandı.

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DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı! 'Yakılan ateş barış umudunu harladı'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 21:31
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 22:04

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamada bulundu. Doğan, MYK gündeminde silah bırakmaya gidilen süreç ve sonrasında yapılacakların konuşulduğunu söyleyerek, "Günlerdir yazılanları okuyoruz, herkes ama herkes bu sürecin ivme kazanmasını istiyor. Herkes Türkiye'nin eşit, adil, onurlu, kalıcı bir barışa erişmesini istiyor. Türkiye'nin demokratikleşmesini istiyor. Türkiye'nin daha zengin bir ülke olabilecek imkanlarının, bir an önce bu savaşın son bulmasıyla ortaya çıkmasını arzu ediyor ve bunun için de sorumluluk üstlenmeye hazır. Silahların yakılması yalnızca Türkiye için değil, Orta Doğu ve dünya açısından da bir tarihsel an. Çünkü biliyoruz ki yakılarak imha edilen bu silahlar Orta Doğu bir ateş çemberinden geçerken yapılıyor."

DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı! 'Yakılan ateş barış umudunu harladı'

"BİRÇOK BÖLGESEL ETKİLERİ OLACAK"

"Dolayısıyla birçok bölgesel etkileri olacak. Bu bölgesel etkileri itibarıyla da bu sürece ciddiyetle yaklaşmak gerekiyor. Ve bu sürecin yüklediği ağır sorumluluğun da farkında olmak gerekiyor. Biz de parti olarak silahların tümden devre dışı bırakılması, Kürt sorununun demokratik çözümü için atılan bu tarihe adımını yüklediği sorumluluğun farkındayız. 'nin feshiyle ve 12 Mayıs kararlarıyla varlık inkarına dayalı silahlı mücadele stratejisi; kendilerinin ifade ettiği üzere, yerini demokratik siyaset stratejisi, ve demokratik toplum programı ve bütüncül bir hukuk yaklaşımıyla ifade edilen kavramlara bıraktı" dedi.

DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı! 'Yakılan ateş barış umudunu harladı'

"MUHALEFETE DÖNÜK BASKILARI KABUL ETMİYORUZ"

Sürecin devamında yapılması gerekenlere hep birlikte çalışılması gerektiğini belirten Doğan, "Sürecin siyasal ve hukuksal altyapısını hazırlamaktan çekinmemeliyiz. O gün o metni okuyan KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı olarak ilk ateşi yakan, harlayan kişi Bese Hozat, metni Barış ve Demokratik Toplum Grubu olarak bitirdi ve 'Biz siyaset yapmak istiyoruz' diyorlar. Peki nasıl? Bunun hukuki zemini nasıl oluşturulacak? Bunun yasal düzenlemeleri nasıl yapılacak? Tüm bu soruları konuşmaktan da bu sorulara ilişkin hazırlıklar yapmaktan da siyaseten çekinmemeliyiz."

DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı! 'Yakılan ateş barış umudunu harladı'

"Kararlılığa, iradeye, cesarete risk almaya ihtiyacımız var ve biz bu riskleri, bu kararlılığı, bu sorumluluğu birlikte üstlenmeye herkesi davet ediyoruz. Bu belirsizlikler giderilmeli. Yine bunu birlikte giderebiliriz. Çatışmaya neden olan eşitsizlikler var. Bunlar ortadan kaldırılmalı. Biz muhalefete dönük baskıları da kabul etmiyoruz. Biz Türkiye siyasetinde kurucu bir özneyiz. Hiç kimseye dönük haksızlığı kabul etmiyoruz. Yakılan ateş, DEM Parti için barış umudunu harladı. Tarihi, başka biçimlerde tekrarını yaşamamak için hepimiz sorumluyuz. Tüm yeteneklerimizi konuşturmamız gereken bir zamandan geçiyoruz. Herkesi bu nedenle yaşam siyasetine tutunmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#barış
#demokrasi
#Pkk
#Demokratikçözüm
#Silahlarınıkayılması
#Politika
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