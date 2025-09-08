Menü Kapat
TGRT Haber
Devlet Bahçeli'den İzmir'deki karakol saldırısıyla ilgili açıklama! "Esrar perdesi aralanacaktır"

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, İzmir'de bir polis karakoluna düzenlenen hain saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Saldırganın bağ ve bağlantılarının ortaya çıkarılacağını belirten Bahçeli, "Bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır" dedi.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 14:53

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

" ’da bir karakoluna düzenlenen, aynı zamanda huzur ve güven ortamına suikast niteliğinde olan hain ve hunhar milletimizi ve hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu kanlı ve kalleş saldırıda 1.Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın düşmüş, birisi ağır olmak üzere iki polisimiz de yaralanmıştır.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler; kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza, Türk milletine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Halen tedavisi süren polislerimize şifalar temenni ediyorum. İnanıyorum ki, saldırganın bağ ve bağlantıları ortaya çıkarılacak, bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır.

Yeşeren ümitlerimizi, yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar, bu suretle pusuda bekleyip sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenler elbette muvaffak olamayacaklardır.

Sabah saatlerinde 16 yaşında olduğu belirlenen bir katilin uzun namlulu silahla bir polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye’miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir. İç barış ve huzur havasını bozmak için tetikte bekleyen mihrakları iştahlandıran, kışkırtan, heveslendiren, bununla mündemiç eyleme geçişi hızlandıran iç ve dış cephesini dağıtmak kaçınılmaz bir milli görevdir. Bu görev kutsaldır ve Türkiye Cumhuriyeti devleti hamd olsun muktedirdir."

Son dakika haberinin detayları gelecek...

ETİKETLER
#izmir
#saldırı
#polis
#yaralı
#şehit
#terör
#ihanet
#balçova
#heyet tahrir eş-şam
#Karakol
#Polis Saldırısı
#Politika
