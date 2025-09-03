Gürsel Tekin'den 'göreve başladık' açıklaması! 'Ortada bir cenaze var, koksun mu?'

CHP'nin İstanbul Kongresi iptal edildi. Mevcut yönetim görevden alındı, Gürsel Tekin ise CHP İstanbul İl Başkanı oldu. Kararın ardından göreve başlamaya hazır olduğunu söyleyen Tekin, "Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım koksun mu?" ifadelerini kullandı.

"GÖREVE BAŞLADIK" AÇIKLAMASI

Tekin yaptığı açıklamada, "Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı döneminde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz. Particiliğimi de kimseye tartıştırtmam." ifadesini kullandı.

"ORTADA BİR CENAZE VAR"

CHP'nin bazı yöneticilerinin kendisiyle ilgili söylemleri karşısında kendisinin tahrik edilmek istendiğini öne süren Tekin şunları söyledi:

"Kimseyi üzmek istemem. Partiyi bu duruma ben getirmedim. Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım koksun mu? Partiden ihraç edildiğim hemen açıklandı. İtirafçı olup da halen parti üyesi olan bildiğim 7 kişi var. Onlara dokunulmuyor."

"DERDİMİZ PARTİMİZE DÜŞEN ATEŞİ SÖNDÜRMEK"

Gürsel Tekin, "Örneğin İstanbul 2 No'lu Barosu'na kayıtlı kişilerden de kayyum atayabilirlerdi. Ben 42 yıldır CHP'deyim, her kademesinde görev yaptım. Diğer arkadaşlarımız da aynı durumda. Bizden niçin rahatsız oluyorlar anlamış değilim. Biz bu göreve gelelim diye çabamız olmadı. Görev süremizde CHP'nin tüzüğü, hukuku neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Derdimiz partimize düşen ateşi söndürmek. Görevi sonlandırılan partideki arkadaşlarımızın da haklarını, hukuklarını sonuna kadar korumaya kararlıyız" dedi.