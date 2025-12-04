İBB iddianamesinde akılalmaz yöntem! Sahte evrakla 'itibarlarını' kurtarmaya çalışıyorlar

Türkiye günlerdir görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 402 sanığın yargılanacağı İBB davası'ndaki 3 bin 900 sayfalık iddianameyi konuşuyor. Özellikle hafriyat, döküm, imar ve reklam işlerinden gelen paraların tek bir merkezde toplandığı ve özel jeti ile yurt dışına götürüldüğüne yönelik şüpheli itirafları ses getirmişti.

Örgüt şemasına da detaylı olarak yer verilen ve tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun 'örgüt lideri' olarak konumlandırıldığı iddianamede; İmamoğlu da "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İDDİANAMEDE BİRÇOK İŞ İNSANININ İSMİ GEÇİYOR

Öte yandan İddianamede, tutuklu sanıklar Fatih Keleş, Murat Ongun ve Adem Soytekin ile başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ve firari sanık Murat Gülibrahimoğlu ve tutuksuz sanık Ertan Yıldız "örgüt yöneticisi" olarak yer aldı. Detayları peyder kamuoyunda haber olan iddianamede; rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma, kamu zararı gibi birçok farklı başlıkla ilişkili olarak bazı iş insanlarının da ismi de geçiyor.

KENDİLERİNİ 'AKLAMAK' İÇİN AKILALMAZ YÖNTEM

Hem bazı iş insanları hem de mart ayında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında itirafçı olan ve iddianamede isimleri geçen bazı isimler kamuoyunda zedelenen itibarlarını temize çıkarmak için akılalmaz bir yönteme imza attılar. Bu kişiler evrakta sahtecilikle mahkemenin vermediği kararları sanal ortamda oluşturarak yayıncı kuruluşlara göndermek suretiyle kendileri hakkında yapılan haberlerin bu mecralardan kaldırılması talebinde bulundu.

'GEREĞİNİN YAPILMASI' TALEBİYLE MEDYA KURULUŞLARIYLA PAYLAŞILDI

İlk bakışta mahkeme kararı gibi gözüken ve sözde kararlar içeren evraklar 'gereğinin yapılması' talebiyle medya kuruluşlarıyla paylaşıldı.

Bu evraklardan birine muhatap olan İhlas Holding Hukuk Departmanı yaptığı araştırmalar sonucunda bahsi geçen evrağın sahte olduğu sonucuna ulaştı. Evrakta adı geçen ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

EVRAĞIN SAHTE OLDUĞU NASIL ANLAŞILDI?

İçeri kaldırma karararının ulaştığı ihlas Holding Hukuk Departmanı, Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etmek istedi. İtiraz yazısı sonrası , mahkemeden “Numara yanlış olabilir mi?" yanıtı alındı. Mahkemeden gelen "Bu numara tutmuyor, bizim böyle bir kararımız yok” yanıtı gerçeği ortaya çıkardı.

TELEFONU KAPATTILAR

Mahkeme kararını uygulamak için ulaştığımızı söylediğimiz ve bilgilerini istediğimiz sahte evrak şebekesi üyeleri önce telefona cevap verdi ancak kararın ESB’den (Erişim Sağlayıcıları Birliği) gelmesi gerektiği ve mahkemenin böyle bir kararı olmadığını hatırlatmamız üzerine telefonu kapattı.