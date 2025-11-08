Kaçırmaya çalıştıkları bilgisayarlarda ne var? CHP'lilerden parti binasına baskın

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına bazı partililer tarafından bilgisayar baskını yapıldığını açıkladı. Daha önce de başkanlıktaki bilgisayarların alındığını belirten Atik, 5 Kasım günü yönetime yakın bir grup CHP'linin kalan bilgisayarları almak için CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına baskın yaptığını belirtti.

ALMAK İSTENEN BİLGİSAYARLARIN İÇİNDE NE VAR?

Gürsel Tekin'in personellerinin bu girişime izin vermediğini söyleyen Atik, "Daha önce Özgür Özel İstanbul'a gittiğinde CHP'nin il binasındaki bazı bilgisayarları almışlar. Fakat içeride bazı bilgisayarlar kalmış. Özgür Özel Ümraniye mitingini yaptıktan sonra yani 5 Kasım'ın akşamında yönetime yakın bir grup CHP'li gidiyor ve o bilgisayarları almaya çalışıyor. Fakat Gürsel Tekin'in personelleri içeri sokmuyor ve aralarında tartışma çıkıyor. Oraya gitme sebepleri bir anlamda il binasını basmaya gitmişler, fakat bilgisayarları almak için yaptıkları bu girişim sonuçsuz kalmış. Peki bu bilgisayarlarda ne var? Acaba bu bilgisayarlarda il başkanlığına ait harcamalar mı var, fatura bilgileri mi var?" ifadelerini kullandı.