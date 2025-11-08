Menü Kapat
Editor
 | Özge Sönmez

Kaçırmaya çalıştıkları bilgisayarlarda ne var? CHP'lilerden parti binasına baskın

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, yönetime yakın bazı CHP'lilerin 5 Kasım tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı basarak kalan bilgisayarları almaya çalıştığını söyledi. Atik, "Peki bu bilgisayarlarda ne var? Acaba bu bilgisayarlarda il başkanlığına ait harcamalar mı var, fatura bilgileri mi var?" ifadelerini kullandı.

Özge Sönmez
08.11.2025
08.11.2025
TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, binasına bazı partililer tarafından bilgisayar baskını yapıldığını açıkladı. Daha önce de başkanlıktaki bilgisayarların alındığını belirten Atik, 5 Kasım günü yönetime yakın bir grup CHP'linin kalan bilgisayarları almak için CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına baskın yaptığını belirtti.

Kaçırmaya çalıştıkları bilgisayarlarda ne var? CHP'lilerden parti binasına baskın

ALMAK İSTENEN BİLGİSAYARLARIN İÇİNDE NE VAR?

'in personellerinin bu girişime izin vermediğini söyleyen Atik, "Daha önce İstanbul'a gittiğinde CHP'nin il binasındaki bazı bilgisayarları almışlar. Fakat içeride bazı bilgisayarlar kalmış. Özgür Özel Ümraniye mitingini yaptıktan sonra yani 5 Kasım'ın akşamında yönetime yakın bir grup CHP'li gidiyor ve o bilgisayarları almaya çalışıyor. Fakat Gürsel Tekin'in personelleri içeri sokmuyor ve aralarında tartışma çıkıyor. Oraya gitme sebepleri bir anlamda il binasını basmaya gitmişler, fakat bilgisayarları almak için yaptıkları bu girişim sonuçsuz kalmış. Peki bu bilgisayarlarda ne var? Acaba bu bilgisayarlarda il başkanlığına ait harcamalar mı var, fatura bilgileri mi var?" ifadelerini kullandı.

CHP'li isim göçmen kaçakçılığından tutuklandı
CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı!
ETİKETLER
#chp
#özgür özel
#gürsel tekin
#istanbul il başkanlığı
#Bilgisayar Baskını
#Politika
