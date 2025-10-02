Menü Kapat
İstanbul
18°
Editor
 | Merve Yaz

MSB'den Sumud filosu ve Gazze açıklaması! 'Barışın tesisine katkı sağlayacağız'

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yol alan Sumud Filosu'ndaki gemi ve aktivistleri alıkoyan İsrail'e çok sert tepki gösterildi. Adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlanacağının belirtildiği açıklamada, "mazlum Filistin halkının haklı davasını gelecek nesillere aktaracağız" denildi. Ayrıca Suriye’deki son duruma ilişkin, "Terör örgütü SDG’nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususlar bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

MSB'den Sumud filosu ve Gazze açıklaması! 'Barışın tesisine katkı sağlayacağız'
haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Bakanlık, , , ve öne çıkan diğer başlıklarla ilgili önemli mesajlar verdi.

Gazze'deki insani trajediyi sona erdirecek her girişimi ilke itibarıyla desteklendiğinin belirtildiği açıklamada, "Bu çerçevede tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi vurguluyoruz.

'KATLİAMA GİDEN SÜREÇ ELE ALINACAK'

Ayrıca, mazlum halkının haklı davasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla, Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarımızın 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı kapsamında Millî Savunma Üniversitesi Rektörümüz tarafından "Filistin'de 800 Yıl" konulu ilk ders verilecek, Filistin'in Türk hâkimiyetindeki ve huzur dolu dönemleri ile günümüzde yaşanan katliama giden süreç ele alınacaktır." denildi.

Suriye'deki son durumun da değerlendirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir. Bu minvalde bahse konu hususlara yönelik Bakanlığımızın resmî açıklamalarının dikkate alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir."

