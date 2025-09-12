Özgür Özel’den Sancaktepe’de net mesaj

Sancaktepe Belediyesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde 11 projenin açılışını ve 11 yeni projenin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Merkezi hükümetle yerel yönetim birbirinin düşmanı değil, çağdaş ülkelerde destekçisidir” diyerek birlik mesajı verdi. Özel, “Sancaktepe’yi Alper Yeğin’e teslim edin demiştim, bugün 11 temel atıyor, 11 eseri açıyoruz” diye konuştu.

“SEÇİLMEMİŞE HÜRMET YOK”

Siyasette tutarlılığa vurgu yapan Özel, “Parti içinde, dışında seçilmemiş kimseye hürmetimiz yoktur. Sandığı biz getirdik, biz sahip çıkacağız” diyerek net bir duruş sergiledi. Belediyenin polis merkezi ve aile sağlığı merkezi gibi projelerle merkezi hükümete destek olduğunu belirten Özel, “Sancaktepe’ye küsmedik, doğru adayla kazandık” dedi.

1500 ÖĞRENCİYE 18 BİN LİRA BURS

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, törende müjdeler verdi: “150 bin metrekare yeni yeşil ve spor alanı kazandırdık. Geçen yıl 1100 öğrenciye 12 bin 500 lira burs verdik, bu yıl 1500 öğrenciye 18 bin lira burs vereceğiz.” Yeğin, stratejik plan için 19 mahallede halkla toplantılar yaptıklarını, çocuk ve gençlik merkezlerinde binlerce öğrenciye eğitim verdiklerini vurguladı.