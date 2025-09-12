Menü Kapat
Editor
 | Ali Osman Polat

Özgür Özel’den Sancaktepe’de net mesaj

CHP Lideri Özgür Özel, “Seçilmemiş kimseye hürmetimiz yoktur” dedi, Sancaktepe’de 11 proje açıldı, 11 projenin temeli atıldı, 1500 öğrenciye burs müjdesi geldi.

Özgür Özel’den Sancaktepe’de net mesaj
IHA
12.09.2025
saat ikonu 06:27
12.09.2025
saat ikonu 06:27

Belediyesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde 11 projenin açılışını ve 11 yeni projenin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene katılan Genel Başkanı , “Merkezi hükümetle yerel yönetim birbirinin düşmanı değil, çağdaş ülkelerde destekçisidir” diyerek birlik mesajı verdi. Özel, “Sancaktepe’yi Alper Yeğin’e teslim edin demiştim, bugün 11 temel atıyor, 11 eseri açıyoruz” diye konuştu.

Özgür Özel’den Sancaktepe’de net mesaj

“SEÇİLMEMİŞE HÜRMET YOK”

Siyasette tutarlılığa vurgu yapan Özel, “Parti içinde, dışında seçilmemiş kimseye hürmetimiz yoktur. Sandığı biz getirdik, biz sahip çıkacağız” diyerek net bir duruş sergiledi. Belediyenin polis merkezi ve aile sağlığı merkezi gibi projelerle merkezi hükümete destek olduğunu belirten Özel, “Sancaktepe’ye küsmedik, doğru adayla kazandık” dedi.

Özgür Özel’den Sancaktepe’de net mesaj

1500 ÖĞRENCİYE 18 BİN LİRA BURS

Sancaktepe Başkanı Alper Yeğin, törende müjdeler verdi: “150 bin metrekare yeni yeşil ve spor alanı kazandırdık. Geçen yıl 1100 öğrenciye 12 bin 500 lira burs verdik, bu yıl 1500 öğrenciye 18 bin lira burs vereceğiz.” Yeğin, stratejik plan için 19 mahallede halkla toplantılar yaptıklarını, çocuk ve gençlik merkezlerinde binlerce öğrenciye eğitim verdiklerini vurguladı.

#Politika
