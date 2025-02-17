Türkiye'nin Bosna Hersek'in hükümet kurma sürecine müdahale ettiği iddiaları yalanlandı!

Son günlerde Bosna Hersek’te bazı basın yayın organlarında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hükümetin kurulma sürecine müdahale ettiğine dair iddialar gündeme gelmişti. Ancak, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

"TÜRKİYE TARAFSIZ VE YAPICI YAKLAŞMAKTADIR"

Açıklamada, Türkiye’nin Bosna Hersek’in egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve çok etnili yapısına saygı çerçevesinde hareket ettiği belirtilerek, ülkenin reform sürecini takip ettiği ve Avrupa ile Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme çabalarına destek verdiği ifade edildi. Türkiye’nin, Bosna Hersek’teki gelişmelere tarafsız ve yapıcı bir yaklaşımla yaklaştığına dikkat çekildi.

DDM'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Son günlerde Bosna Hersek'teki bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, hükümetin kurulma sürecine müdahale ettiği" yönündeki iddialar doğru değildir.

Türkiye, Bosna Hersek’in egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve çok etnili yapısına saygı çerçevesinde, Bosna Hersek reform sürecini takip ederek atılan adımlara katkı sağlamakta ve ülkenin Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla (AB ve NATO) bütünleşmesini desteklemektedir. Bosna Hersek’teki meselelere, tüm kesimleri kucaklayan tarafsız bir bakış açısıyla, samimi ve yapıcı bir tutumla yaklaşılmaktadır.

'İDDİALAR ASILSIZDIR'

Türkiye, Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu üyesi ve EUFOR-Althea Harekâtı'na katkılarıyla hem Bosna Hersek'in hem de bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlamaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki kararların demokratik süreçlerle verilmesi ve herhangi bir şekilde demokratik ilkelere aykırı müdahalelere izin verilmemesi gerektiğini her fırsatta vurgulamaktadır. Türkiye'nin tutumu ile ilgili aksi yöndeki iddialar asılsızdır.

https://x.com/dmmiletisim/status/1891536347850068090