Sağlık
Babasının izinden gidiyor! Baba-oğul aynı hastanede görevde

Konya'da devlet hastanesinde 24 yıldır görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Doğmuş, bu yıl mezun olup atanan oğlu ile aynı hastanede görev yapıyor. Aynı hastanede çalışan baba-oğul zaman zaman hastaları birlikte muayene ediyor. Yeğeni de aynı hastanede doktor olan Dr. Mehmet Doğmuş, 'üçümüz beraber çalışıyoruz' dedi.

Babasının izinden gidiyor! Baba-oğul aynı hastanede görevde
Konya'nın ilçesinde aynı hastanede görev yapan baba-oğul doktorlar hastaların şifa bulması için birlikte hizmet veriyor. Kulu Bölge Devlet Hastanesinde 24 yıldır görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Doğmuş ile bu yıl mezun olup atanan oğlu Pratisyen Yusuf Seran Doğmuş aynı hastanede görev yapıyor. Genel cerrah olan babası Dr. Mehmet Doğmuş gibi Tıp Fakültesini bitiren Dr. Yusuf Seran Doğmuş Kulu Bölge Devlet Hastanesinde babasıyla birlikte doktorluk yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Babasını örnek alarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Dr. Yusuf Seran Doğmuş, mezun olduktan sonra ilk görevine babasının çalıştığı Kulu Bölge Devlet Hastanesinde başladı. Aynı hastanede birlikte görev yapmanın mutluluğunu yaşayan baba ile oğlu, zaman zaman hastaları beraber muayene ederek tedavi sürecinde de bilgi alışverişinde bulunuyor.

Babasının izinden gidiyor! Baba-oğul aynı hastanede görevde

ÜÇÜMÜZ BERABER ÇALIŞIYORUZ

Uzman Dr. Mehmet Doğmuş, Kulu Bölge Devlet Hastanesinden genel cerrahi uzmanı olarak çalıştığını belirterek, "1993 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 2001 yılında Gazi Üniversitesi genel cerrahiden ihtisas aldım. 2001'den beri de Kulu'da 24 senedir çalışıyorum. Kulu'ya hizmet etmekten de gurur duyuyorum. İnşallah çocuklarım da burada Kulu'ya hizmet verecekler. Birisi doktor oldu, birisi de olmak üzere, yeğenim de buraya geldi. Üçümüz beraber çalışıyoruz" dedi.

Babasının izinden gidiyor! Baba-oğul aynı hastanede görevde

"BEN DE BABAMIN İZİNDEN GİDİYORUM"

Dr. Yusuf Seran Doğmuş da 2025 Hacettepe Tıp mezunu olduğunu ifade ederek, "Kulu'ya babamın olduğu hastaneye pratisyen hekim olarak atandım. Şu an acil serviste çalışmaktayım. Babamdan aldığım yardımla beraber görevimizi yapmaktayız. Zorunlu hizmeti yapacağım, sonrasında Ankara'da ortopedi uzmanlığı için asistanlığa başlayacağım. Şimdilik burada babamla beraber çalışıyoruz. Ben de babamdan gördüğüm kadarıyla insanlara dokunmak için, insanlara ve vatanımıza bir faydamız olması için doktor olmaya karar verdim. Babamın yanında çalışmak benim için bir mutluluk, büyük bir onur. Babam 24 yıldır burada hizmet vermekte. Ben de onun izinden giderek inşallah aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceğim. Rabbim muvaffak etsin" ifadelerini kullandı.

Babasının izinden gidiyor! Baba-oğul aynı hastanede görevde
