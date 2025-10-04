Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Damar tıkanıklığının doğal kalkanı! Bu besinler vücudunuzu arındırıyor ve kalbinizi koruyor

Göğüs ağrısına, kalp krizine ve felce yol açabilen damar tıkanıklığı (ateroskleroz), günümüzün en büyük sağlık tehditlerinden biri. Uzmanlar, damarları mucizevi bir şekilde açan tek bir yiyecek olmadığını, ancak doğru besinlerin düzenli tüketimiyle bu riskin önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtiyor. İşte tıkalı damar oluşumunu yavaşlatan, kötü kolesterolü düşüren ve damar sağlığını destekleyen o altın besinler.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 11:00

Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde ölümlerin bir numaralı nedeni olmaya devam ediyor. Bu hastalıkların temelinde ise atardamar duvarlarında plak (yağ, kolesterol ve kalsiyum) birikmesiyle oluşan yatar. Bu plaklar, kan akışını kısıtlayarak kalbe ve beyne giden oksijeni azaltır. Geleneksel tedavi yöntemleri (ilaçlar, stentler, cerrahi) bu durumla mücadelede kritik rol oynasa da, damar sağlığını içeriden destekleyen ve koruyan en güçlü araç beslenmedir. Doğanın sunduğu bazı besinler, içerdiği lif, antioksidan ve sağlıklı yağlar sayesinde damar duvarlarını güçlendirmeye ve kötü kolesterol seviyesini dengelemeye yardımcı olur.

DAMAR TIKANIKLIĞI NEDİR? KALBİN SESSİZ TEHDİDİ

Damar tıkanıklığı (ateroskleroz), kanı kalpten vücuda taşıyan atardamarların iç yüzeyinde yağ, kolesterol ve diğer maddelerden oluşan plakların birikmesiyle başlar. Bu plaklar zamanla sertleşir ve damarları daraltır. Damarlar daraldıkça, kanın akışı zorlaşır ve bu durum kalp krizi veya felç riskini artırır. Plak oluşumu yavaş bir süreç olsa da, yanlış , sigara kullanımı, yüksek tansiyon ve diyabet gibi faktörlerle hızlanır. Beslenmenin rolü, bu plakların hammaddesi olan kötü kolesterol (LDL) seviyesini kontrol altında tutmaktır.

Damar tıkanıklığının doğal kalkanı! Bu besinler vücudunuzu arındırıyor ve kalbinizi koruyor

BESLENME NASIL KORUR?

Doğru bir yaklaşım, tek bir yiyeceğin tıkalı bir damarı "açacağını" düşünmek yerine, düzenli beslenme ile damar duvarındaki iltihaplanmayı azaltmayı ve plak oluşumunu yavaşlatmayı hedeflemektir. Aşağıdaki besinler, kalp sağlığını destekleyen bu mekanizmaları harekete geçirir.

Damar tıkanıklığının doğal kalkanı! Bu besinler vücudunuzu arındırıyor ve kalbinizi koruyor

VÜCUDU ARINDIRAN ALTIN BESİNLER

Damar sağlığını destekleyen, kötü kolesterolü düşüren ve iltihaplanmayı azaltan besin grupları şunlardır:

  • 1. Yulaf ve Tam Tahıllar: LDL Kolesterolü Süpürme Gücü Yulaf, arpa ve kahverengi pirinç gibi tam tahıllar, yüksek oranda çözünür lif (beta-glukan) içerir. Bu lif, sindirim sistemi tarafından emilmeden önce kolesterolü bağlar ve vücuttan atılmasını sağlar. Bu süreç, kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürerek damar duvarlarındaki plak birikimini yavaşlatır. Güne bir kâse yulaf ezmesiyle başlamak, damar sağlığı için güçlü bir adımdır.
  • 2. Yağlı Balıklar: Anti-inflamatuar Güç Somon, sardalya, uskumru ve hamsi gibi yağlı balıklar, yüksek oranda Omega-3 yağ asitleri (EPA ve DHA) içerir. Omega-3'ler, güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve kan damarlarındaki iltihaplanmayı azaltarak damar duvarının esnek kalmasına yardımcı olur. Ayrıca, trigliserit seviyesini düşürerek damar tıkanıklığı riskini azaltmada kritik bir rol oynarlar.
  • 3. Zeytinyağı ve Avokado: Sağlıklı Yağların Koruyucu Etkisi Sızma zeytinyağı ve avokado, tekli doymamış yağ asitleri açısından zengindir. Bu sağlıklı yağlar, kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürmeye yardımcı olurken, iyi kolesterol (HDL) seviyesini korur. Zeytinyağındaki polifenoller, güçlü antioksidanlar olarak damar duvarındaki hücre hasarını ve iltihabı önlerler. Yemeklerde tereyağı yerine zeytinyağı kullanmak, damar sağlığı için atılacak en önemli adımlardan biridir.
  • 4. Sarımsak ve Soğan: Kan Basıncını Dengeleme Sarımsak, yüzyıllardır kan dolaşımını iyileştirici özellikleriyle bilinir. İçerdiği alisin gibi kükürt bileşikleri, kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşürmeye ve kan akışını iyileştirmeye yardımcı olur. Düzenli sarımsak ve soğan tüketimi, kanın pıhtılaşma eğilimini azaltarak damar sağlığını dolaylı yoldan destekler.
  • 5. Nar ve Turunçgiller: Antioksidan Bombası Nar, yüksek antioksidan (özellikle punikalaginler) içeriği sayesinde damar duvarındaki serbest radikallerle savaşır. Benzer şekilde portakal, limon ve greyfurt gibi C vitamini açısından zengin turunçgiller de kolajen üretimine destek olarak damar duvarlarının esnekliğini artırır. Güçlü antioksidanlar, plakların oluşumunu başlatan oksidatif stresi azaltmada hayati rol oynar.
  • 6. Kuruyemişler (Ceviz, Badem): Mineral Desteği Ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişler, sağlıklı tekli ve çoklu doymamış yağlar, E vitamini ve magnezyum içerir. Magnezyum, kan damarlarını rahatlatarak kan akışını iyileştirir ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Ancak bu besinler yüksek kalori içerdiği için porsiyon kontrolü hayati önem taşır.
  • 7. Koyu Yeşil Yapraklı Sebzeler: Ispanak, lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, güçlü antioksidanlar ve kalp sağlığını destekleyen vitamin K açısından zengindir. K vitamini, damar sertleşmesini önlemeye yardımcı olan ve damar kireçlenmesini engelleyen önemli bir mineraldir.
Damar tıkanıklığının doğal kalkanı! Bu besinler vücudunuzu arındırıyor ve kalbinizi koruyor

Beslenme, damar sağlığını desteklemede en güçlü araçlardan biri olsa da, tıkalı damarlar gibi ciddi kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde asla tıbbi müdahalenin yerini alamaz. Bu içerikte yer alan besinler, mevcut tedavilere destek olarak ve yeni tıkanıklıkların oluşumunu yavaşlatmak amacıyla tüketilmelidir. Sigara, hareketsizlik, aşırı stres ve kontrolsüz şeker tüketimi gibi diğer risk faktörlerinden kaçınmak da hayati öneme sahiptir. Eğer kalp hastalığı riskiniz varsa veya damar tıkanıklığı teşhisi konulduysa, mutlaka bir kardiyolog veya beslenme uzmanına danışmanız gerekir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eve giren ekipler neye uğradığı şaşırdı! Olay yargıya taşındı: Çocukların sağlık durumu incelenecek
İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi? Kızı sağlık durumunu açıkladı! Bir de uyarısı var
ETİKETLER
#beslenme
#damar tıkanıklığı
#Damar Sağlığı
#Ateroskleroz
#Kalp Rahatsızlıkları
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.