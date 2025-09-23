Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Doktorları şaşkına çevirdi! Bir yıldır geçmeyen öksürüğün sebebi bakın ne çıktı

Malatya'da doktorları şaşkına çeviren rahatsızlık... Yaklaşık bir buçuk yıldır geçmeyen öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kadına koyulan teşhis sonrası doktorlar şaşkına döndü. 50 yaşındaki A.T. isimli kadının akciğerlerine kabak çekirdeği yapıştığı tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 09:42

'da bir buçuk yıldır geçmeyen şikayetiyle hastaneye başvuran kadın doktorları şaşkına çevirdi. Kadına yapılan tetkikler sonucunda öksürüğün sebebi ortaya çıktı.

Doktorları şaşkına çevirdi! Bir yıldır geçmeyen öksürüğün sebebi bakın ne çıktı

KABAK ÇEKİRDEĞİ AKCİĞERİNE KAÇMIŞ

Malatya'da bulunan Battalgazi Devlet Hastanesi'nde başvuran 50 yaşındaki A.T.'nin geçmeyen öksürük şikayeti üzerine yapılan tetkiklerde bir kabak çekirdeğinin soluk borusundan geçerek akciğerlerine yapıştığı tespit edildi.

Doktorları şaşkına çevirdi! Bir yıldır geçmeyen öksürüğün sebebi bakın ne çıktı

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

Hastanede görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Emre Aşkın'a başvuran A.T., uzun süredir geçmeyen kuru öksürük şikayeti yaşadığını belirtti. Yapılan muayene ve görüntüleme tetkiklerinin ardından Dr. Aşkın'ın yönlendirmesiyle hastaya bronkoskopi işlemi uygulandı. Bronkoskopi sırasında hastanın solunum yolunda kabak çekirdeği tespit edildi. Başarıyla çıkarılan cisim sonrası hastanın öksürük şikayeti tamamen sona ererken, yaklaşık 18 ay süren şikayetlerinden kurtulan hasta sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak, doktoruna ve hastane ekibine teşekkür etti.

Doktorları şaşkına çevirdi! Bir yıldır geçmeyen öksürüğün sebebi bakın ne çıktı

UZMANLARDA UZUN SÜREN ÖKSÜRÜĞE KARŞI UYARI

Dr. Ömer Emre Aşkın ise "Uzun süre geçmeyen öksürük şikayetlerinde altta yatan farklı nedenler olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu vakada olduğu gibi, solunum yollarına kaçan yabancı cisimler de kronik öksürüğe neden olabilir" diye konuştu.

Doktorları şaşkına çevirdi! Bir yıldır geçmeyen öksürüğün sebebi bakın ne çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bitmeyen öksürüklerin altındaki sessiz tehlikeye dikkat
Anne babalar dikkat! Öksürük deyip geçmeyin: 70'lerin kâbusu boğmaca geri döndü
ETİKETLER
#Sağlık
#malatya
#öksürük
#Akciğer Hastalıkları
#Yabancı Cisim
#Kabakçekirdeği
#Bronkoskopi
#Kabak Çekirdeği
#Bronkoskopi
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.