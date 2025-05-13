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 | Murat Makas

Uzman isim uyardı: Tiroit kanserinde sadece çernobil etkili değil

Türkiye'de tiroit kanserinde çernobil felaketi etkili. Ancak uzmanlar tiroit kanserinin artmasında sadece çernobilin etkili olmadığını belirtti. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Murat Alan hastalığa karşı dikkat edilmesi gerekenler hakkında konuştu.

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Uzman isim uyardı: Tiroit kanserinde sadece çernobil etkili değil
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 11:39

Çernobil felaketinin etkileri sürerken son yıllarda tiroit kanserinde artış gözlemlendi. Artışın Çernobil felaketiyle ilişkilendirildiği belirtildi. Uzmanlar, tiroit kanserindeki artışın sebebi sadece Çernobil olmadığını söylüyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Murat Alan, dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarıda bulundu.

Uzman isim uyardı: Tiroit kanserinde sadece çernobil etkili değil

"ÇERNOBİL SONRASI TİROİT KANSERİ ARTIŞI"

Çernobil nükleer kazasının 26 Nisan 1986'da Ukrayna'da gerçekleştiğini ve atmosfere büyük miktarda radyonüklid yayıldığını hatırlatan Uzm. Dr. Alan, "Bu felaketten sonra özellikle Beyaz Rusya, Ukrayna ve Rusya gibi komşu ülkelerde tiroit kanseri vakalarında belirgin bir artış yaşanmıştır. Bu artışın temel nedeni, radyoaktif iyot maruziyetidir. Radyasyona en fazla maruz kalan çocuk ve gençlerde, kazadan sonraki yıllarda tiroit kanseri görülme sıklığında ciddi bir yükselme olmuştur" şeklinde konuştu.

KARADENİZ BÖLGESİ'NDE TİROİT KANSERİ ORANLARI

Karadeniz Bölgesi'nin Çernobil kazasından sonra Türkiye'de tiroit kanseri vakalarının en sık raporlandığı bölgelerden biri olarak dikkat çektiğini ve kazanın ardından artan kanser vakaları uzun yıllar tartışıldığını belirten Uzm. Dr. Alan, "Özellikle Rize, Trabzon, Ordu ve çevresinde tiroit kanseri vakalarının artışı, halk sağlığı uzmanları ve onkologlar tarafından uzun yıllar incelenmiştir. Ancak son yıllarda yapılan epidemiyolojik çalışmalar, tiroit kanseri insidansındaki artışın sadece Çernobil'e bağlı olmadığını göstermektedir. Bu artışın erken teşhis imkanlarının artması, farkındalık düzeyinin yükselmesi ve ileri görüntüleme tekniklerinin yaygınlaşması ile de ilişkili olduğunu vurgulanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Uzman isim uyardı: Tiroit kanserinde sadece çernobil etkili değil

"RADYASYON DIŞINDA RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT"

Tiroit kanserinin tek nedeni radyasyon olmadığına değinen Uzm. Dr. Alan, "Aile öyküsü, genetik yatkınlık, iyot eksikliği ve bazı çevresel faktörler de risk faktörleri arasında yer almaktadır. Özellikle ailesinde tiroit kanseri öyküsü olan bireylerin düzenli tarama yaptırması önemlidir" diye konuştu.

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR"

Çernobil felaketinin tiroit kanseri artışında önemli bir faktör olduğu kabul edilmekle birlikte, Türkiye'deki artışın tamamen buna bağlanamayacağını ifade eden Uzm. Dr. Alan, "Erken tanı imkanları ve bilinç düzeyindeki artış da önemli etkenler arasındadır. Radyasyon maruziyetinden korunmak ve düzenli sağlık kontrollerini aksatmamak, risk yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

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