TGRT Haber
27°
 Burak Ayaydın

Ali Koç'tan Fenerbahçe için yerli hoca mesajı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongre üyeleriyle yaptığı toplantıda önemli mesajlar verdi. Deneyimli yönetici, Fenerbahçe için teknik direktör sürecinin nasıl ilerleyeceğini anlattı.

Ali Koç'tan Fenerbahçe için yerli hoca mesajı!
'de arayışları devam ederken, 'tan da kritik demeçler geldi. Başkan, yerli hoca olarak ismini öne çıkardı.

ALİ KOÇ'TAN FENERBAHÇE CAMİASI İÇİN ÖNEMLİ DETAYLAR

ALİ KOÇ'TAN FENERBAHÇE CAMİASI İÇİN ÖNEMLİ DETAYLAR

"Bir numaralı alternatifimiz Spalletti'ydi. Uzun uzun görüştük, ailecek bu sezon çalışmama kararı aldılar. 'Evet' noktasına geldi ama sonra vazgeçtiler. Şu an 3-4 yabancıyla görüşüyoruz. Ama yerli olacaksa bence hakkıdır, İsmail Kartal olmalıdır. Camianın içinde 'olsun' diyen kadar 'olmasın' diyen de var. Bu seneki kadromuz, belki de tarihteki en kuvvetli kadromuz. Avrupa beklentisi yüksek. Her maçta 11 oyuncunun 8-9'u yabancı olacak. Bu nedenle yabancıların yönetimi, yıldızların yönetimi ve Avrupa tecrübesi öne çıkıyor. Alman ekolü isteyenler var. Çok iyi Portekizli hocalar da var ama camia artık Portekizli hoca istemiyor, bunu anlayışla karşılıyorum. 1-2 gün içinde yeni hocamızı açıklayacağız. Kolay bir karar değil. Yerlinin de yabancının da artıları ve eksileri var."

Ali Koç'tan Fenerbahçe için yerli hoca mesajı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE TRANSFERLER DEVAM EDECEK Mİ?
Süper Lig devi, fırsat hamleleri için hala hazırda bekliyor ve gelişmeleri yakından takip ediyor.
