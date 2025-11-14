Anadolu Efes'ten Avrupa'da kritik zafer!

Anadolu Efes, EuroLeague'de Bayern Münih'i 74-72 ile geçti. Bu sonuçla lacivert beyazlılar organizasyondaki 4'üncü galibiyetini elde ederken, Alman ekibi ise 6'ıncı mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Antalya Spor Salonu

Hakemler: Igor Dragojevic (Karadağ), Jordi Aliaga ve Sergio Manuel (İspanya).

Anadolu Efes: Larkin 3, Weiler-Babb 6, Cordinier 26, Smits 15, Ercan Osmani 9, Swider , Şehmus Hazer 3, Loyd 9, Dessert 3, Erkan Yılmaz.

Bayern Münih: Da Silva 8, Lucic 9, Hollatz, Mike 15, Dinwiddie 11, Xavier, Rathan-Meyes 8, McCormack 2, Jovic 9, Jessup 2, Giffey 8.

1. Periyot: 19-14.

Devre: 42-34.

3. Periyot: 60-47.

Beş faulle çıkan: 37.55 Smits (Anadolu Efes).