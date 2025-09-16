Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Barış Alper Yılmaz'dan şoke eden Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Derbi sonrası açıklamaları ipleri kopardı

Bu yaz transfer döneminin sansasyonel transferlerinden Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye transferi sonrası yoğun tepkiler almaya devam ediyor. Trabzonspor derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme gelen milli futbolcuya bir tepki de eski takım arkadaşından geldi. İşte detaylar...

Barış Alper Yılmaz'dan şoke eden Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Derbi sonrası açıklamaları ipleri kopardı
Haber Merkezi
16.09.2025
16.09.2025
’da ’dan ’ye olan için dikkat çekici bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı camiada büyük yankı uyandıran bu transferin ardından Barış Alper, eski takım arkadaşını sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

Barış Alper Yılmaz'dan şoke eden Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Derbi sonrası açıklamaları ipleri kopardı

TAKİPTEN ÇIKTI

Fenerbahçe’ye imza atması nedeniyle Galatasaray taraftarlarının yoğun tepkisini alan Kerem Aktürkoğlu, bu kez yakın dostu Barış Alper’in hamlesiyle gündeme geldi. Milli futbolcunun takipten çıkma kararı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Barış Alper Yılmaz'dan şoke eden Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Derbi sonrası açıklamaları ipleri kopardı

TAKIM ARKADAŞLARI DA ÇIKARMIŞTI

Barış Alper’in bu hamlesi, daha önce gelen tepkilerin devamı niteliğinde oldu. Kerem’in Fenerbahçe’ye transferi sonrası sarı-kırmızılı kulüpte Yunus Akgün ve Abdulkerim Bardakçı da milli oyuncuyu takip etmeyi bırakmıştı. Böylece Galatasaraylı futbolcuların, eski takım arkadaşlarına karşı tavrı bir kez daha net biçimde ortaya çıkmış oldu. Barış Alper'in bu hamlesinin, Kerem Aktürkoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamaların ardından gelmesi dikkat çekti.

Barış Alper Yılmaz'dan şoke eden Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Derbi sonrası açıklamaları ipleri kopardı
SEBEBİ BU SÖZLER Mİ?

Fenerbahçe formasını ilk kez dün akşamki Trabzonspor maçında giyen Kerem Aktürkoğlu müsabakanın ardından "Maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Çünkü çocukluk aşkım Fenerbahçe formasını giymeyi hep hayal etmiştim. Bugün nasip oldu. Önemli olan galibiyet almaktı. Güzel bir başlangıç oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Barış Alper Yılmaz'dan şoke eden Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Derbi sonrası açıklamaları ipleri kopardı
