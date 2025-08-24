Menü Kapat
Barış Alper Yılmaz'ın maaşı ortaya çıktı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın maaşını menajeri Tuncay Maldan açıkladı. Transfer tartışmalarının yıldız izmi yorduğunu söyleyen Maldan iddia edilen sayıları yalanladı.

24.08.2025
24.08.2025
Sarı-kırmızılıların gözde ismi 'ın menajeri Tuncay Maldan tartışılan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Beyaz TV'ye konuşan Tuncay Maldan, Barış Alper Yılmaz'ın geleceği ve şu anki maaşına dair piyasada dolaşan 4.5 milyon euro gibi bir bedelin doğru olmadığını söyledi.

"BARIŞ'IN ŞU ANKİ MAAŞI..."

Milli oyuncunun 'dan kazandığı maaşı açıklayan Tuncay Maldan, 'Kulüpler görüşmeden biz şartları konuşacak boyuta gelmedik. Kulüpler arasında oldu. Biz temmuz ayında sözleşme yapmadık. Biz sadece Erden Ağabey döneminde sözleşme uzattık. Ondan sonra sözleşme uzatma olmadı. sonrası gelen teklifler vardı. Temmuz ayında falan iki kere sözleşme yenileme, zam olmadı. Geçtiğimiz sezon başında, Avrupa Şampiyonası sonrası şartların düzeltilmesi talebi oldu. Biz onu oturduk konuştuk. O dönem gelen teklifleri Barış Alper hemen reddetti. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra düzeltme oldu. Barış'ın şu anki maaşı, bugünün kuruyla 2 milyon euro! Belki 2.2 milyon euro...' şeklinde konuştu.

