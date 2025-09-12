Bertuğ Yıldırım imzayı attı: Süper Lig'e geri döndü!

Başakşehir kritik transfer takviyeleri gerçekleştirdi. İstanbul ekibi, an itibarıyla Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar transferlerini duyurdu.

BAŞAKŞEHİR'DEN TRANSFER BİLGİLENDİRMESİ

Rams Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Yeni transferlerimiz Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım kulübümüz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde yer alan Başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Rennes'te bulunan oyuncularla 4 yıllık anlaşma sağladı. Doğan'a ve Bertuğ'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BAŞAKŞEHİR'DE TRANSFER SÜRPRİZLERİ

Geçen sezonun yıldızı Krzysztof Piatek'i yüksek bir bonservisle gönderen Başakşehir; yaz döneminin devamındaysa Eldor Shomurodov, Nuno Da Costa ve Onur Bulut gibi hamleler gerçekleştirmişti.