Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Bertuğ Yıldırım imzayı attı: Süper Lig'e geri döndü!

Başakşehir'den sürpriz bir hamle geldi. Süper Lig temsilcisi, Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar'ı aynı anda transfer ettiğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bertuğ Yıldırım imzayı attı: Süper Lig'e geri döndü!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 18:49
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 18:51

kritik transfer takviyeleri gerçekleştirdi. İstanbul ekibi, an itibarıyla Rennes forması giyen ve transferlerini duyurdu.

Bertuğ Yıldırım imzayı attı: Süper Lig'e geri döndü!

BAŞAKŞEHİR'DEN TRANSFER BİLGİLENDİRMESİ

Rams Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Yeni transferlerimiz Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım kulübümüz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde yer alan Başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Rennes'te bulunan oyuncularla 4 yıllık anlaşma sağladı. Doğan'a ve Bertuğ'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bertuğ Yıldırım imzayı attı: Süper Lig'e geri döndü!

BAŞAKŞEHİR'DE TRANSFER SÜRPRİZLERİ

Geçen sezonun yıldızı Krzysztof Piatek'i yüksek bir bonservisle gönderen Başakşehir; yaz döneminin devamındaysa Eldor Shomurodov, Nuno Da Costa ve Onur Bulut gibi hamleler gerçekleştirmişti.

Bertuğ Yıldırım imzayı attı: Süper Lig'e geri döndü!

Sıkça Sorulan Sorular

SÜPER LİG'DE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Türkiye'de, bugün itibarıyla süreç son buluyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta yıldız ayrılığı: Transferin son gününde büyük sürpriz!
Altay Bayındır'a büyük müjde: Andre Onana sonrasında sahne zamanı!
ETİKETLER
#başakşehir
#başakşehir
#bertuğ yıldırım
#bertuğ yıldırım
#doğan alemdar
#doğan alemdar
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.