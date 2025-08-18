Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Elan Ricardo Athletico Paranaense'de

Geçtiğimiz şubat ayında Kolombiya ekibi CD La Equidad'tan Beşiktaş'a transfer olan Elan Ricardo, büyük umutlarla transfer edilmişti. Siyah-beyazlılarda istediği forma şansını elde edemeyen Ricardo, Athletico Paranaense'ye kiralandı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Elan Ricardo Athletico Paranaense'de
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 16:53

Kulübü, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun ekibi Athletico Paranaense'ye kiralandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile Athletico Paranaense'ye kiralandığı belirtildi.

Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Elan Ricardo Athletico Paranaense'de

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo, 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense'ya geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Elan Ricardo Athletico Paranaense'de

OPSİYON BELLİ OLDU

Bu arada RTI Esporte'nin haberine göre Elan Ricardo'nun satın alma opsiyonu 5 milyon euro. Oyuncunun maaşının tamamını Athletico Paranaense ödeyecek.

Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Elan Ricardo Athletico Paranaense'de

ATHLETİCO PARANAENSE AÇIKLADI

https://x.com/AthleticoPR/status/1957427268801757649

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Ederson ile anlaştı mı? İtalyan gazeteci transferdeki son durumu duyurdu
Kasımpaşa Trabzonspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Fatih Tekke'nin deplasman 11'i
ETİKETLER
#beşiktaş
#brezilya
#Athletico Paranaense
#Elan Ricardo
#Futbol Transferi
#Kiralık Transfer
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.