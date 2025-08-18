Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Elan Ricardo Athletico Paranaense'de

Beşiktaş Kulübü, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile Athletico Paranaense'ye kiralandığı belirtildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo, 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense'ya geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

OPSİYON BELLİ OLDU

Bu arada RTI Esporte'nin haberine göre Elan Ricardo'nun satın alma opsiyonu 5 milyon euro. Oyuncunun maaşının tamamını Athletico Paranaense ödeyecek.

ATHLETİCO PARANAENSE AÇIKLADI

https://x.com/AthleticoPR/status/1957427268801757649