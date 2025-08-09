Beşiktaş Jadon Sancho transferini bitirmek istiyor! Taraftarın isteği siyah beyazlı yönetimi harekete geçirdi

Geçtiğimiz sezon hedeflerine ulaşamayan Beşiktaş, yeni sezonda başarılı olmak için transfer sürecini hareketli geçiriyor. Son olarak Manchester United forması giyen İngiliz yıldız Jadon Sancho'yu listesine alan siyah beyazlı ekip, oyuncu ile görüşmek için hazırlık yapıyor.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ!

Sancho isminin gündeme gelmesinden sonra, oyuncunun sosyal medya paylaşımına Beşiktaşlı taraftarlar akın etti. Paylaşımın altına 1 milyondan fazla 'Come to Beşiktaş' yorumu yapılarak transfer çağrısında bulunuldu. Bu yoğun ilgi Sancho'nun Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki iddiaları iyice güçlendirdi.

SOLSKJAER ÇOK İSTİYOR!

Beşiktaş’ın, Manchester United ile yollarını ayırması beklenen Jadon Sancho için temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi. Kulüp yönetimi, oyuncunun menajeri ve Manchester United ile maliyetler ve transfer şartları konusunda görüşmek için hazırlık yaptığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların, özellikle kanat bölgesindeki problemleri çözmek için bu transfere büyük önem verdiği ifade ediliyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in de eski öğrencisi olan Sancho’yu kadroda görmeyi çok istediği biliniyor.

TRANSFER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK!

Juventus ve Borussia Dortmund’un da ilgilendiği Jadon Sancho’nun transfer sürecinde Beşiktaş’ın şansı, ekonomik şartların uygun hale getirilmesine bağlı görünüyor. Siyah-beyazlı yönetimin, bütçenin önemli bir kısmını bu transfere ayırmayı planladığı ve kısa süre içinde resmi bir teklif sunacağı belirtildi.