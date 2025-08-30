Menü Kapat
29°
Beşiktaş Sergen Yalçın ile imzaları attı! İşte transferin tüm detayları

Beşiktaş yeni sezonun hemen başında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Siyah Beyazlı ekipte ikinci Sergen Yalçın dönemi de resmen başladı. Sergen Yalçın kaç yıllık imza attı? Yardımcıları kim olacak? Gibi sorularda merak konusu oldu. İşte transferin tüm detayları…

Beşiktaş Sergen Yalçın ile imzaları attı! İşte transferin tüm detayları
UEFA Konferans Ligi’ne veda etmesi sonrası, Norveçli Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Siyah beyazlıların yeni teknik adamı oldu.

Beşiktaş Sergen Yalçın ile imzaları attı! İşte transferin tüm detayları

Kara kartal ligde son şampiyonluğunu da 2020-2021 sezonunda kaldırmış ve aynı sezon Türkiye Kupası’nı da müzesine götürmüştü.

SERGEN YALÇIN RESMEN BEŞİKTAŞ’TA

Beşiktaş yeni sezonun hemen başında teknik direktör değişikliğine gitti. Solskjaer’in yerine, Sergen Yalçın ile anlaşıldı. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar anlaştığını KAP’a bildirdi. Böylelikle siyah beyazlı ekipte ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı.

Beşiktaş Sergen Yalçın ile imzaları attı! İşte transferin tüm detayları

GÜÇLÜ BİR EKİPLE ÇALIŞACAK!

Beşiktaş ile 1 yıllık kontrat imzalayan Sergen Yalçın, kulüpten imza töreni yapılmasını istemedi. Ayrıca çalışacağı ekibi de kendisi seçen Yalçın, Beşiktaş’ın eski oyuncusu Atiba Hutchinson ve Murat Şahin’i yardımcısı olarak almak istediğini yönetime bildirdi.

Beşiktaş Sergen Yalçın ile imzaları attı! İşte transferin tüm detayları

İLK MAÇ ALANYA!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş’ın ilk rakibi Alanyaspor olacak. Avrupa’ya veda eden siyah beyazlı ekibin tek hedefi ligde şampiyonluk olacak.

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

Sergen Yalçın, Türk futbolunun en önemli figürlerinden biri olarak tanınan, hem oyunculuk hem de teknik direktörlük kariyeriyle dikkat çeken bir insanıdır. Tam adı Ali Rıza Sergen Yalçın'dır ve 5 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Futbola olan ilgisi küçük yaşlarda başlamış ve bu tutku, onu Türk futbolunun önemli isimleri arasına sokmuştur.

Beşiktaş Sergen Yalçın ile imzaları attı! İşte transferin tüm detayları

FUTBOL KARİYERİ

Sergen Yalçın, futbol kariyerine 1987 yılında Beşiktaş altyapısında başlamıştır. 1989 yılında A takıma yükselen Yalçın, kısa sürede yetenekleriyle dikkat çekmiş ve özellikle 10 numaralı formasıyla tanınmıştır. Beşiktaş'ta geçirdiği dönem, onun kariyerinin en önemli dönemlerinden biri olmuştur. Beşiktaş'ta oynadığı süre zarfında 3 şampiyonluk yaşamıştır.

Beşiktaş Sergen Yalçın ile imzaları attı! İşte transferin tüm detayları

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan uzun bir süre sonra aldığı eğitimler sonucunda teknik direktörlük yapmaya başlamıştır. İlk teknik direktörlük deneyimini 2010 yılında İstanbul Başakşehir’de yaşamıştır. Ardından, çeşitli takımlarda görev almış ve 2018 yılında Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak göreve başlamıştır. Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda şampiyonluğu yaşamış, ve daha sonrasında da Ziraat Türkiye Kupasını kazanmıştır.

Beşiktaş Sergen Yalçın ile imzaları attı! İşte transferin tüm detayları

Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde genç oyunculara fırsat vermesi, takımın oyun yapısını modernize etmesi ve hücuma yönelik futbol anlayışı ile dikkat çekmiştir. Takımları genellikle ofansif futbol oynarken, oyuncularına özgüven aşılaması ile de tanınmaktadır.

