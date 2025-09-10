Menü Kapat
26°
Spor
Beşiktaş teklif yaptı cevap bekliyor: 24 milyon Euro maaşı vardı!

Beşiktaş'ta transfer kazanı kaynıyor. Beşiktaş yönetimi, Avrupa'ya dönmek isteyen Aymeric Laporte için resmen teklif yaptı ve beklemeye geçti.

'ta yıldız transferleri için geri sayım başladı. Esasen ise Beşiktaş, Timo Werner'in ardından şimdi de Aymeric Laporte için devreye girdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER TEKLİFİ YAPTI CEVAP BEKLİYOR!

Beşiktaş yönetimi, Athletic Bilbao'ya transferi son anda iptal olan Aymeric Laporte'a resmen sözleşme sundu ve sürpiz için adeta geri sayıma başladı. Ayrıca da Beşiktaş; an itibarıyla Aymeric Laporte'un 2026 Dünya Kupası kadrosuna çağrılması için başrolde yer aldı! Zira yıldız stoper, Al Nassr'ın güncel oyuncu listesine eklenmedi ve Suudi Arabistan'da kalsa dahi Pro Lig'de oynayamayacağı kesinleşti!

Beşiktaş teklif yaptı cevap bekliyor: 24 milyon Euro maaşı vardı!

BEŞİKTAŞ'IN SÜRPRİZ HAMLESİ VE 24 MİLYON EURO MAAŞ

Al Nassr'dan yaklaşık 24 milyon Euro maaş alan Aymeric Laporte, Beşiktaş'a imza atmak istemesi halinde kontratında ciddi bir indirime gidecek ve ancak bu şekilde 'ya dönebilecek.

Beşiktaş teklif yaptı cevap bekliyor: 24 milyon Euro maaşı vardı!

BEŞİKTAŞ'IN YENİ YILDIZ ADAYI AYMERIC LAPORTE VE PERFORMANSI

Suudi Arabistan'a transfer olduğundan bu yana Al Nassr ile 69 maça çıkan Aymeric Laporte, bu süreçte 9 gol atmış ve 1 kez de asist yapmıştı.

Beşiktaş teklif yaptı cevap bekliyor: 24 milyon Euro maaşı vardı!

Sıkça Sorulan Sorular

AYMERIC LAPORTE KAÇ YILLIK BİR SÖZLEŞMEYE SAHİP?
İspanyol savunmacı, an itibarıyla kontratının son yılında bulunuyor.
