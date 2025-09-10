Beşiktaş teklif yaptı cevap bekliyor: 24 milyon Euro maaşı vardı!

Beşiktaş'ta yıldız transferleri için geri sayım başladı. Esasen ise Beşiktaş, Timo Werner'in ardından şimdi de Aymeric Laporte için devreye girdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER TEKLİFİ YAPTI CEVAP BEKLİYOR!

Beşiktaş yönetimi, Athletic Bilbao'ya transferi son anda iptal olan Aymeric Laporte'a resmen sözleşme sundu ve sürpiz transfer için adeta geri sayıma başladı. Ayrıca da Beşiktaş; an itibarıyla Aymeric Laporte'un 2026 Dünya Kupası kadrosuna çağrılması için başrolde yer aldı! Zira yıldız stoper, Al Nassr'ın güncel oyuncu listesine eklenmedi ve Suudi Arabistan'da kalsa dahi Pro Lig'de oynayamayacağı kesinleşti!

BEŞİKTAŞ'IN SÜRPRİZ HAMLESİ VE 24 MİLYON EURO MAAŞ

Al Nassr'dan yaklaşık 24 milyon Euro maaş alan Aymeric Laporte, Beşiktaş'a imza atmak istemesi halinde kontratında ciddi bir indirime gidecek ve ancak bu şekilde Avrupa'ya dönebilecek.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ YILDIZ ADAYI AYMERIC LAPORTE VE PERFORMANSI

Suudi Arabistan'a transfer olduğundan bu yana Al Nassr ile 69 maça çıkan Aymeric Laporte, bu süreçte 9 gol atmış ve 1 kez de asist yapmıştı.