Beşiktaş’ta sürpriz veda! Yıldız oyuncu İngiltere’ye gidiyor

Beşiktaş lige Eyüprspor galibiyetiyle başlayarak taraftarını sevindirdi. Takıma katılan yeni transferler Wilfired Ndidi ve Taylan Bulut'un performansı da alkış aldı. Bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan siyah beyazlı ekip kadro yapılanmasını tamamlamak adına adımlarını atıyor.

CHAMBERLAIN VEDA EDİYOR!

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in ayrılmasından sonra, yıldız orta saha Alex Oxlade Chamberlain için de sözleşme yenilememe kararı verildi. İngiliz orta saha oyuncusu ile görüşülüp fesih kararı verilecek.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!

İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre; Birmingham takımı, siyah-beyazlıların kadroda düşünmediği Alex Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna katmak için temasa geçti. Birmingham City, Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel'i de kadrosuna katmıştı.

CHAMBERLAİN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 50 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. 2023 yazında bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan 32 yaşındaki Chamberlain'in güncel piyasa değeri 2.1 milyon Euro olarak biliniyor.