Spor
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Beşiktaş’ta sürpriz veda! Yıldız oyuncu İngiltere’ye gidiyor

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, lige Eyüpspor galibiyetiyle başladı. Kadro yapılanmasını da tamamlamak isteyen siyah beyazlılar, yıldız orta saha oyuncusuyla veda kararı aldı.

Beşiktaş’ta sürpriz veda! Yıldız oyuncu İngiltere’ye gidiyor
lige Eyüprspor galibiyetiyle başlayarak taraftarını sevindirdi. Takıma katılan yeni transferler Wilfired Ndidi ve Taylan Bulut'un performansı da alkış aldı. Bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan siyah beyazlı ekip kadro yapılanmasını tamamlamak adına adımlarını atıyor.

Beşiktaş’ta sürpriz veda! Yıldız oyuncu İngiltere’ye gidiyor

CHAMBERLAIN VEDA EDİYOR!

Beşiktaş'ta 'in ayrılmasından sonra, yıldız orta saha Alex Oxlade Chamberlain için de sözleşme yenilememe kararı verildi. İngiliz orta saha oyuncusu ile görüşülüp fesih kararı verilecek.

Beşiktaş’ta sürpriz veda! Yıldız oyuncu İngiltere’ye gidiyor

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!

İngiliz The Mirror gazetesinde yer alan habere göre; Birmingham takımı, siyah-beyazlıların kadroda düşünmediği 'i kadrosuna katmak için temasa geçti. , Fenerbahçe'den ayrılan Osayi Samuel'i de kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş’ta sürpriz veda! Yıldız oyuncu İngiltere’ye gidiyor

CHAMBERLAİN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 50 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. 2023 yazında bedelsiz olarak Beşiktaş'a olan 32 yaşındaki Chamberlain'in güncel piyasa değeri 2.1 milyon Euro olarak biliniyor.

Beşiktaş’ta sürpriz veda! Yıldız oyuncu İngiltere’ye gidiyor
