Editor
 | Burak Ayaydın

Burak Yılmaz'lı Gaziantep FK bir başka: Düellodan sağ çıktılar!

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Kırmızı siyahlılar, zorlu maçta üç puanı aldı ve Burak Yılmaz ile 2'de iki yaptı.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 21:24

'in 4. haftasında ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, İstanbul deplasmanında 3-2 kazandı ve 5 gollü maçın ardından 6 puana ulaştı.

Burak Yılmaz'lı Gaziantep FK bir başka: Düellodan sağ çıktılar!

GAZİANTEP FK GOL DÜELLOSUNDAN ZAFERLE AYRILDI

'ın ekibi maça hızlı başlayıp 13. dakikada Melih ile 1-0 öne geçti ve ilk yarının ortalarına doğru da Lungoyi (30) ile skoru 2-0'a getirdi! Akabinde ise ev sahibi 70. dakikada Gueye ile ilk golünü bulurken, Gaziantep FK ise Arda (74) ile yeniden farkı açtı ve Kasımpaşa'nın Hajradinovic (87-P) ile gelen son golüyle birlikte de yüksek tempolu karşılaşma 3-2 sona erdi.

KASIMPAŞA'DA ŞOTA ARVELADZE KRİTİĞİ!

Yeni sezon öncesinde Kasımpaşa'nın başına geçen Şota Arveladze, mavi beyazlılar ile çıktığı 3 maçtan da puansız ayrıldı ve camiada soru işaretlerine sebep oldu.

Burak Yılmaz'lı Gaziantep FK bir başka: Düellodan sağ çıktılar!

Sıkça Sorulan Sorular

KASIMPAŞA'DA ŞOTA ÖNCESİNDE KİM GÖREVDEYDİ?
Burak Yılmaz, Kasımpaşa yönetimiyle anlaşamayıp görevden ayrılmış ve ardından da Şota Arveladze takımın başına geçmişti.
ETİKETLER
#trendyol süper lig
#trendyol süper lig
#kasımpaşa
#kasımpaşa
#gaziantep fk
#gaziantep fk
#burak yılmaz
#burak yılmaz
#Spor
