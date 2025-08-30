Burak Yılmaz'lı Gaziantep FK bir başka: Düellodan sağ çıktılar!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Konuk ekip, İstanbul deplasmanında 3-2 kazandı ve 5 gollü maçın ardından 6 puana ulaştı.

GAZİANTEP FK GOL DÜELLOSUNDAN ZAFERLE AYRILDI

Burak Yılmaz'ın ekibi maça hızlı başlayıp 13. dakikada Melih ile 1-0 öne geçti ve ilk yarının ortalarına doğru da Lungoyi (30) ile skoru 2-0'a getirdi! Akabinde ise ev sahibi 70. dakikada Gueye ile ilk golünü bulurken, Gaziantep FK ise Arda (74) ile yeniden farkı açtı ve Kasımpaşa'nın Hajradinovic (87-P) ile gelen son golüyle birlikte de yüksek tempolu karşılaşma 3-2 sona erdi.

https://x.com/GaziantepFK/status/1961851605520650708

KASIMPAŞA'DA ŞOTA ARVELADZE KRİTİĞİ!

Yeni sezon öncesinde Kasımpaşa'nın başına geçen Şota Arveladze, mavi beyazlılar ile çıktığı 3 maçtan da puansız ayrıldı ve camiada soru işaretlerine sebep oldu.