Eljif Elmas resmen geri döndü!

Napoli, Eljif Elmas'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Mavi beyazlılar, anlaşmaya satın alma opsiyonu da ekledi.

ELJIF ELMAS YENİDEN NAPOLI'DE

Serie A ekiplerinden Napoli, orta saha kurgusuna takviyede bulundu. İtalyan ekibi, RB Leipzig forması giyen eski futbolcusu Eljif Elmas ile anlaşma sağladı. Daha önce Fenerbahçe forması da giyen Eljif Elmas, 2019 yılında 17.7 milyon Euroya Napoli'ye satılmıştı. Akabinde ise Çizme'de başarılı performanslar gösteren Eljif Elmas, 2024'ün kış transfer döneminde Leipzig'e 24 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

https://x.com/sscnapoli/status/1962527953876611519

ELJIF ELMAS İÇİN SON SEZON İYİ GEÇMEDİ

Geçtiğimiz takvim yılının ikinci yarısında Torino'ya kiralanan Elmas; Leipzig ve Torino formalarıyla çıktığı 19 maçta 4 gol atıp, 1 de asist yapmıştı.