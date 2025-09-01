Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fatih Tekke'den analiz: "İki yönlü olamadık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor beraberliğinin ardından değerlendirmeler yaptı. Genç hoca, oyunda kopmalar olduğunu ifade etti.

Fatih Tekke'den analiz:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 00:20
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 00:23

'den maç sonu analizleri geldi. 'un tarzına değinen Tekke, sürecin farklı olması gerektiğini anlattı.

Fatih Tekke'den analiz: "İki yönlü olamadık"

FATİH TEKKE'DEN KRİTİKLER

"Pina'nın sakatlanması özellikle oyun planımızı değiştirdi. Değişiklik hakkımız da eksildi. İkinci golü bulabilirdik ancak maçı koparmada yine sıkıntı yaşadık. Ön alan baskımız düşünce takımım sorun yaşıyor. Sert bir ekibe karşı oynadık, 3 puan alabilirdik. Oyunun son bölümünde korumaya mecbur geçtik. Kaybetmemek önemli ama kendi evimizde derbi niteliğindeki maçları iki yönlü oynamak zorundayız."

Fatih Tekke'den analiz: "İki yönlü olamadık"

PAUL ONUACHU'DAN MESAJ

"Kazanmayı hak ettik. İyi bir maç oynadık, maçı koparabilecek fırsatlarımız da oldu ama maalesef futbol böyle bir oyun. Oyundan da taktiksel bir sebeple çıktığımı düşünüyorum."

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA CAMİA NE İSTİYOR?
Bordo mavililerin, birkaç transfer daha yapması ve ligin zirvesinde yer alması isteniyor.
ETİKETLER
#trabzonspor
#trabzonspor
#trendyol süper lig
#fatih tekke
#fatih tekke
#Spor
