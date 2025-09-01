Fatih Tekke'den analiz: "İki yönlü olamadık"

Fatih Tekke'den maç sonu analizleri geldi. Trabzonspor'un tarzına değinen Tekke, sürecin farklı olması gerektiğini anlattı.

FATİH TEKKE'DEN KRİTİKLER

"Pina'nın sakatlanması özellikle oyun planımızı değiştirdi. Değişiklik hakkımız da eksildi. İkinci golü bulabilirdik ancak maçı koparmada yine sıkıntı yaşadık. Ön alan baskımız düşünce takımım sorun yaşıyor. Sert bir ekibe karşı oynadık, 3 puan alabilirdik. Oyunun son bölümünde korumaya mecbur geçtik. Kaybetmemek önemli ama kendi evimizde derbi niteliğindeki maçları iki yönlü oynamak zorundayız."

PAUL ONUACHU'DAN MESAJ

"Kazanmayı hak ettik. İyi bir maç oynadık, maçı koparabilecek fırsatlarımız da oldu ama maalesef futbol böyle bir oyun. Oyundan da taktiksel bir sebeple çıktığımı düşünüyorum."