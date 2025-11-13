Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Lewandowski ile görüşme yapıldı

Fenerbahçe teknik direktör Tedesco yönetiminde başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Ancak İtalyan teknik adam, forvet hattının yetersiz olduğunu Başkan Saadettin Saran'a iletti.

Saran'ın talimatıyla ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan yönetim ve scout ekibi forvet hattına yoğunlaştı. Sarı lacivertli ekibin transfer listesinin ilk sırasında ise Polonyalı yıldız Robert Lewandowski olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE LEWANDOWSKİ İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ!

Fenerbahçe, sezon sonunda Barcelona'dan ayrılması beklenen Lewandowski'nin menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin Polonyalı golcünün menajerine oyuncunun durumunu sorduğu ve geri dönüş beklediği ifade edildi.

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Lewandowski'nin Katalan devinden beklediği teklifi alamadığı ve ayrılmaya yakın olduğu aktarıldı. Barcelona'da bu sezon 12 maçta süre alan 37 yaşındaki Lewandowski, 7 gollük skor katkısı verdi.