Fenerbahçe'de şampiyonluğun parolasını Sadettin Saran açıkladı!

Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kongre gerçekleştirdi. Burada; kulüp gündemine dair analizlerde bulunan başkan Sadettin Saran, şampiyonluğun parolası olarak da 'kadrodaki oyuncuları' işaret etti.

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'DAN 'PLANLAMA' KRİTİĞİ

"Gelir gider dengemizden, tesis altyapımıza dek her konuyu detaylı biçimde ele aldık. Hem mali hem idari yapıda sürdürülebilirliği sağlamak, kaynaklarımızı verimli kullanmak için çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin yeniden zirveye çıkması, kadro kalitesiyle değil doğru planlamayla mümkün olacaktır. Teknik ekibimizle sürekli temas halindeyiz. Sezonun geri kalanına ilişkin planlamayı yapmak için düzenli toplantılar gerçekleştiriyoruz. Güçlü kadromuz var ama sahaya yansıması için bazı eksik alanların hızla düzeltilmesi gerekiyor. Şampiyonluk sadece transferlerle değil, doğru analiz ve planlamayla kazanılır. Hedefimiz kısa vadede mevcut kadronun performansını en üste çıkarmak, devre arasında da doğru hamleleri yapmaktır."

FENERBAHÇE'DE BAŞKANDAN 'ŞAMPİYONLUK' SÖZLERİ

"Taraftarımızdan ricam şu; en iyi hoca bizim hocamız, en iyi oyuncu bizim oyuncumuz anlayışını benimseyelim. Biz şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Şampiyon olacak takım da bugün sahada gördüğümüz oyuncuların ta kendisidir. Bizim amacımız, onların potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Bunu başardığımızda da zirveye çıkacağız. Bu forma, inananların üzerinde çok daha yukarıya çıkacak. Bizim sorumluluğumuz sadece sahadaki 90 dakikayı değil, Fenerbahçe'nin tüm yapısını güçlendirmektir. Bunun için bugün, sayenizde geleceğe yönelik çok önemli adımlar attık. Başta hasretini çektiğimiz futbol olmak üzere yarıştığımız her alanda zirveye çıkma hedefinde olan bir yönetim anlayışıyla görevde olacağız. Hepimizin aklı, şampiyonluk yolunda kritik viraj olarak gördüğümüz Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında. İnşallah bu dönemeçten galibiyetlerle çıkarak futbol takımımıza yeni bir sayfa açacağız. Şeffaflıktan taviz vermeden Fenerbahçe'nin menfaati için hareket edeceğimize hepinizin huzurunda söz veriyoruz. Ben sorumluluk almaya, mücadele etmeye hazırım. Ama bu mücadeleyi sizlerle birlikte kazanacağımı da çok iyi biliyorum."