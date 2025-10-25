Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de şampiyonluğun parolasını Sadettin Saran açıkladı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalar yaptı. Halihazırdaki Fenerbahçe yapılanmasını işaret eden başkan, değişimin 'planlamayla' geleceğini özellikle anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de şampiyonluğun parolasını Sadettin Saran açıkladı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 19:01

, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirdi. Burada; kulüp gündemine dair analizlerde bulunan başkan , şampiyonluğun parolası olarak da 'kadrodaki oyuncuları' işaret etti.

Fenerbahçe'de şampiyonluğun parolasını Sadettin Saran açıkladı!

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'DAN 'PLANLAMA' KRİTİĞİ

"Gelir gider dengemizden, tesis altyapımıza dek her konuyu detaylı biçimde ele aldık. Hem mali hem idari yapıda sürdürülebilirliği sağlamak, kaynaklarımızı verimli kullanmak için çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin yeniden zirveye çıkması, kalitesiyle değil doğru planlamayla mümkün olacaktır. Teknik ekibimizle sürekli temas halindeyiz. Sezonun geri kalanına ilişkin planlamayı yapmak için düzenli toplantılar gerçekleştiriyoruz. Güçlü kadromuz var ama sahaya yansıması için bazı eksik alanların hızla düzeltilmesi gerekiyor. Şampiyonluk sadece transferlerle değil, doğru analiz ve planlamayla kazanılır. Hedefimiz kısa vadede mevcut kadronun performansını en üste çıkarmak, devre arasında da doğru hamleleri yapmaktır."

Fenerbahçe'de şampiyonluğun parolasını Sadettin Saran açıkladı!

FENERBAHÇE'DE BAŞKANDAN 'ŞAMPİYONLUK' SÖZLERİ

"Taraftarımızdan ricam şu; en iyi hoca bizim hocamız, en iyi oyuncu bizim oyuncumuz anlayışını benimseyelim. Biz şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Şampiyon olacak takım da bugün sahada gördüğümüz oyuncuların ta kendisidir. Bizim amacımız, onların potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Bunu başardığımızda da zirveye çıkacağız. Bu forma, inananların üzerinde çok daha yukarıya çıkacak. Bizim sorumluluğumuz sadece sahadaki 90 dakikayı değil, Fenerbahçe'nin tüm yapısını güçlendirmektir. Bunun için bugün, sayenizde geleceğe yönelik çok önemli adımlar attık. Başta hasretini çektiğimiz olmak üzere yarıştığımız her alanda zirveye çıkma hedefinde olan bir yönetim anlayışıyla görevde olacağız. Hepimizin aklı, şampiyonluk yolunda kritik viraj olarak gördüğümüz Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında. İnşallah bu dönemeçten galibiyetlerle çıkarak futbol takımımıza yeni bir sayfa açacağız. Şeffaflıktan taviz vermeden Fenerbahçe'nin menfaati için hareket edeceğimize hepinizin huzurunda söz veriyoruz. Ben sorumluluk almaya, mücadele etmeye hazırım. Ama bu mücadeleyi sizlerle birlikte kazanacağımı da çok iyi biliyorum."

Fenerbahçe'de şampiyonluğun parolasını Sadettin Saran açıkladı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE ARA TRANSFER HEDEFLERİ KİMLER?
Süper Lig devi, şu an için Artem Dovbyk ve Quinten Timber'ı gündemine aldı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'ye Hollandalı orta saha: Arsenal de devrede!
Süper Lig devlerinde borç kritiği: Fenerbahçe Trabzonspor'u katladı!
ETİKETLER
#Futbol
#kongre
#sadettin saran
#kadro
#Fenerbahçe
#Planlama
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.