25°
Fenerbahçe'den orta saha sürprizi! Ali Koç çok istedi

Transfer sezonuna birçok yeni ismi kadrosuna katarak bomba bir giriş yapan Fenerbahçe, transfer tahtasının kapanmasına saatler kala gaza bastı. Domenico Tedesco yönetimindeki Kanarya, transfer döneminin son gününde orta sahaya sürpriz isimler katmanın peşinde. İşte o isimler...

Fenerbahçe'den orta saha sürprizi! Ali Koç çok istedi
, imza attırdığı yıldızlarla bu yaz dönemine damga vuran takımlardan biri oldu. Sarı-lacivertliler son hamlesini yapmaya hazırlanırken penceresi bu gece kapanacak. Fenerbahçe, son bir hamle daha yapmak için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe'den orta saha sürprizi! Ali Koç çok istedi

ALİ KOÇ SİNYALİ VERDİ

Başkan Ali Koç, “Bissouma’nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box oynayabilen... Son dakikaya kadar transfer bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız” dedi.

Fenerbahçe'den orta saha sürprizi! Ali Koç çok istedi

YUNUS İÇİN TEKLİF REDDEDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş’ın da gündemine gelen Yunus Emre Konak için Brentford'ın kapısını çaldı. Ancak İngiliz kulübü, ilk teklifi geri çevirdi.

Fenerbahçe'den orta saha sürprizi! Ali Koç çok istedi

SALİH ÖZCAN GÜNDEMDE

Yönetim, 19 yaşındaki oyuncu için yeniden girişimde bulunabilir. Öte yandan Dortmund’un gözden çıkardığı ’ın da orta saha adayları arasında yer aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'den orta saha sürprizi! Ali Koç çok istedi
SANTOS DA LİSTEDE

Fenerbahçe’nin listesinde yabancı oyuncular da var. Menajerlerin de tavsiyesiyle Chelseali Andrey Santos, listeye girdi ve adaylar arasında gösteriliyor.

Fenerbahçe'den orta saha sürprizi! Ali Koç çok istedi

İŞTE DİĞER ADAYLAR!

Ayrıca Almanya Bunfesliga ekibi Leipzig’in 19 yaşındaki yeteneği Assan Ouedraogo ve Club Brugge’dan Hugo Vetlesen’in Sarı-Lacivertliler’in radarında oldukları belirtildi.

Fenerbahçe'den orta saha sürprizi! Ali Koç çok istedi
