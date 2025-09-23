Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı kadrosu açıkladı! Listede 3 isim yok

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Büyük bir heyecanla beklenen karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb ile yapacağı karşılaşmanın kadrosunda bulunan futbolcular şu şekilde;
Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Edson Alvarez ve Jhon Duran'ın yanı sıra Benfica maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Anderson Talisca da karşılaşma kadrosunda yer almadı.