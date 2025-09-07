Formula 1'de zafer Max Verstappen'in oldu!

Formula 1'de sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'si gerçekleştirildi. Çizme'nin Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 53 tur üzerinden yapıldı ve kazanan Max Verstappen oldu.

MAX VERSTAPPEN'İN ARKASINDA MCLAREN

İyi bir takım sezonu geçiren McLaren'ın pilotu Lando Norris; Verstappen'in 19.207 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Oscar Piastri ise 21.351 saniye farkla üçüncü oldu. Ayrıca da Ferrari sürücüleri Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ise damalı bayrağı 4. ve 6. sıralarda gördü.

İtalya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası:

PİLOTLAR

1. Oscar Piastri (Avustralya): 324

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 293

3. Max Verstappen (Hollanda): 230

4. George Russell (Büyük Britanya): 194

5. Charles Leclerc (Fransa): 163

TAKIMLAR

1. McLaren: 617

2. Ferrari: 280

3. Mercedes: 260

4. Red Bull Racing: 239

5. Williams: 86