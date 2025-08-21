Galatasaray'da Barış Alper YIlmaz kararı! Neom'dan teklif almıştı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlup etti. Lige ikide iki yaparak Cimbom, bu hafta deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımda diğer yandan gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Sarı-kırmızılı takımda Sane ve Osimhen transferleriyle futbol dünyasında adından söz ettirmeyi başardı.

3 OYUNCYULA DAHA YOLLAR AYRILACAK

Galatasaray'da Jelert, Nelsson ve Cuesta ile yollar ayrılacak. Sarı-kırmızılı takımda son olarak Derrick Köhn, Union Berlin'e transfer oldu.

GÖZLER BARIŞ ALPER YILMAZ'DA

Kaleci ve savunma transferine yoğunlaşan Galatasaray'ın ikinci gündem maddesi Barış Alper Yılmaz. Avrupa kulüplerinin ardından Suudi Arabistan pazarına giren Barış Alper, Neom'dan yıllık 10 milyon Euro'yu bulan astronomik teklif aldı.

NEOM ÇOK İSTEDİ

Sarı-kırmızılılar ise 50 milyon Euro olarak belirlediği bonservis bedelinde geri adım atmadı ve iki görüşmeden sonuç çıkmadı.

BARIŞ'A ZAM YAPILMIŞTI

Geçen sezon içinde Barış Alper'in sözleşmesini yenileyen yönetim, 2000 doğumlu milli oyuncunun ücretini, 2.5 milyon Euro kazanan Sallai ile eşitledi. Neom'dan 4 katı teklif alan Barış Alper Yılmaz'ın satılmaması durumunda maaşında yine iyileştirme yapılacağı öğrenildi.

SON İKİ İDMANA KATILMADI

Yıldız oyuncunun takımda kalmasını isteyen Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi planlamasını Barış'a göre yapıyor. Tecrübeli teknik adam, transfer süreciyle ilgili, "Barış Alper Yılmaz gibi oyuncu bulmak kolay değil. Ona teklif her zaman var. Başkan ve yönetim, Barış için en doğru kararı verir" açıklamasını yapmıştı. Son 2 gündür idmanlara çıkmayan Barış'ın hasta olduğu ifade edildi.