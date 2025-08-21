Menü Kapat
Galatasaray'da Barış Alper YIlmaz kararı! Neom'dan teklif almıştı

Yeni sezona ikide iki yaparak başlayan Galatasaray'da, gözler hem yeni transferlere hem de takımdan ayrılacak olan isimlere çevrildi. Bu sezon dikkat çeken bir performansla lige giriş yapan Barış Alper Yılmaz transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray yönetimi, son olarak Suudi Arabistan ekibi Neom'dan teklif alan genç yıldız için kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Barış Alper YIlmaz kararı! Neom'dan teklif almıştı
21.08.2025
Trendyol 'in 2. haftasında , konuk ettiği 'ü 3-0'lık skorla mağlup etti. Lige ikide iki yaparak Cimbom, bu hafta deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımda diğer yandan gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Sarı-kırmızılı takımda Sane ve transferleriyle futbol dünyasında adından söz ettirmeyi başardı.

Galatasaray'da Barış Alper YIlmaz kararı! Neom'dan teklif almıştı

3 OYUNCYULA DAHA YOLLAR AYRILACAK

Galatasaray'da Jelert, Nelsson ve Cuesta ile yollar ayrılacak. Sarı-kırmızılı takımda son olarak Derrick Köhn, Union Berlin'e oldu.

Galatasaray'da Barış Alper YIlmaz kararı! Neom'dan teklif almıştı

GÖZLER BARIŞ ALPER YILMAZ'DA

Kaleci ve savunma transferine yoğunlaşan Galatasaray'ın ikinci gündem maddesi . Avrupa kulüplerinin ardından Suudi Arabistan pazarına giren Barış Alper, Neom'dan yıllık 10 milyon Euro'yu bulan astronomik teklif aldı.

Galatasaray'da Barış Alper YIlmaz kararı! Neom'dan teklif almıştı
NEOM ÇOK İSTEDİ

Sarı-kırmızılılar ise 50 milyon Euro olarak belirlediği bonservis bedelinde geri adım atmadı ve iki görüşmeden sonuç çıkmadı.

Galatasaray'da Barış Alper YIlmaz kararı! Neom'dan teklif almıştı

BARIŞ'A ZAM YAPILMIŞTI

Geçen sezon içinde Barış Alper'in sözleşmesini yenileyen yönetim, 2000 doğumlu milli oyuncunun ücretini, 2.5 milyon Euro kazanan Sallai ile eşitledi. Neom'dan 4 katı teklif alan Barış Alper Yılmaz'ın satılmaması durumunda maaşında yine iyileştirme yapılacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Barış Alper YIlmaz kararı! Neom'dan teklif almıştı

SON İKİ İDMANA KATILMADI

Yıldız oyuncunun takımda kalmasını isteyen Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi planlamasını Barış'a göre yapıyor. Tecrübeli teknik adam, transfer süreciyle ilgili, "Barış Alper Yılmaz gibi oyuncu bulmak kolay değil. Ona teklif her zaman var. Başkan ve yönetim, Barış için en doğru kararı verir" açıklamasını yapmıştı. Son 2 gündür idmanlara çıkmayan Barış'ın hasta olduğu ifade edildi.

Galatasaray'da Barış Alper YIlmaz kararı! Neom'dan teklif almıştı

