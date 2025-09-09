Menü Kapat
TGRT Haber
27°
 | Burak Ayaydın

Galatasaraylı Uğurcan Çakır'dan ilk sözler: "Hayallerimden bir tanesiydi"

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan flaş transferi Uğurcan Çakır, yeni takımındaki ilk açıklamasını yaptı. Kulübün YouTube kanalına konuşan yıldız eldiven, beklentilerinden bahsetti.

Galatasaraylı Uğurcan Çakır'dan ilk sözler:
09.09.2025
09.09.2025
saat ikonu 20:26

Galatasaraylı , hayallerini anlattı. Sarı kırmızılı formayla mücadele etmeye hazır olduğunu belirten milli kaleci, yeni camiasına net mesajlar verdi.

GALATASARAY'DA UĞURCAN ÇAKIR'DAN CAMİAYA MERHABA!

GALATASARAY'DA UĞURCAN ÇAKIR'DAN CAMİAYA MERHABA!

"Uzun bir süreçti ama burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. 'a yakışır bir sergilemek, taraftarımızı mutlu etmek için buraya geldim. İnşallah başarılı olurum. İç sahada oynanan maçlarda özellikle taraftar çok iyi destek veriyor. Ben de burada olmaktan, onlarla birlikte bu desteği hissedecek olmaktan çok mutluyum. İnşallah onların da yüzünü kara çıkarmam. Burada başarılar yakalarım. Benim için çok özel duygular olacak; çünkü oynamayı her futbolcu hayal eder. Benim de hayallerimden bir tanesiydi. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray’ı en iyi şekilde temsil ederiz. Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah terimin son damlasına kadar Galatasaray için mücadele edeceğim. İnşallah büyük başarılara ben de yardımcı olacağım."

Galatasaraylı Uğurcan Çakır'dan ilk sözler: "Hayallerimden bir tanesiydi"

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY UĞURCAN ÇAKIR İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEYECEK?
Son şampiyon, Trabzonspor ile 36 milyon Euroluk bir anlaşma yapmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Jose Mourinho'ya salvo: "Biz kimiz ki!"
Göztepe'de Romulo sonrası İngiltere çıkarması!
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#Uğurcan Çakır
#Transfer Haberleri
#Spor
