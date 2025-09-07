İsmail Kartal kadroyu kurdu bile! Fenerbahçe’de oynatacağı sistemi paylaştı

Dünyaaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör arayışlarına aralıksız devam ediyor. Yabancı adaylarla yapılan temaslar devam ederken, yerli kararının çıkması halinde Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı İsmail Kartal olacak.

Deneyimli teknik adam, sportif direktör Devin Özek ile geçtiğimiz gün özel bir toplantı gerçekleştirdi. İsmail Kartal bu görüşmede oyun planını, sistemini ve ideal 11’ini paylaştı.

Edinilen bilgilere göre, milli aradan sonra oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına yoğun şekilde hazırlanan 64 yaşındaki hoca, sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkmayı düşünüyor. Savunmayı önde kurmayı hedefleyen Kartal, tempolu ve pres gücü yüksek bir takım yapısı oluşturmayı amaçlıyor.

FUTBOLCULARLA İLETİŞİM VE ROLLER DE MASADA

Defansta Semedo, Çağlar, Skriniar ve Brown dörtlüsünün önünde Fred ve Alvarez'i düşünen Kartal için özellikle Talisca ve Asensio'nun performansı belirleyici olacak.

Bu iki isimden alınacak verime göre İrfan Can Kahveci de ilk 11 için güçlü bir aday. Yeni transferlerden Nene de yine ideal kadroda forma şansı bulabilecek oyuncular arasında bulunuyor.

Toplantıda yalnızca sistem değil, futbolcularla iletişim ve saha içi roller de masaya yatırıldı. Kartal, savunmayı öne çıkararak ligde ilk yarılardan fişi çekmeyi planlıyor.

DÜŞÜNDÜĞÜ İLK 11

Ederson, Semedo, Çağlar, Skriniar, Brown, Fred, Alvarez, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.