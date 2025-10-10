Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Leandro Trossard'dan transfer sözleri: Beşiktaş'ın gündemindeydi!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Leandro Trossard, sürece dair açıklamalar yaptı. Belçikalı hücumcu, sanılanın aksine sadece Arsenal'e odaklandığını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Leandro Trossard'dan transfer sözleri: Beşiktaş'ın gündemindeydi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 22:02

başta olmak üzere Avrupa pazarında yoğun ilgi gören Leandro Trossard, 'den ayrılmak istemediğini anlattı. Ayrıca da yıldız kanat için Mikel Arteta'dan da yaşananlara dair net bir yorum geldi.

Leandro Trossard'dan transfer sözleri: Beşiktaş'ın gündemindeydi!

BEŞİKTAŞ'IN İLGİLENDİĞİ YILDIZDAN TRANSFER KRİTİĞİ

Geçen yazı ve Arsenal'e veda ihtimalini değerlendiren Leandro Trossard, "Ayrılmak benim için hiç gerçek bir seçenek olmadı. Burada kendimi mutlu hissediyorum ve projeye inanıyorum." dedi. İlave olarak da 30 yaşındaki yıldız, Topçular ile yeni kontrat için masaya oturdu.

Leandro Trossard'dan transfer sözleri: Beşiktaş'ın gündemindeydi!

MIKEL ARTETA DA DESTEK OLDU

Leandro Trossard'a destek olan Arteta, "Sözleşme yenileme görüşmeleri, onun Arsenal kariyerinde şu ana kadar yaptıklarının bir takdiri. Takım için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

LEANDRO TROSSARD'IN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYORDU?
Yıldız hücumcunun şu andaki kontratı 2027 yazında sona erecekken, yeni anlaşmayla birlikte maaşının da artacağı tahmin ediliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cengiz Ünder transferinde son aşama: Süper Lig'de 6 milyon Euroluk imza!
Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığı: Veda tarihi belli oldu!
ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#arsenal
#röportaj
#Fenerbahçe
#Milan Skriniar
#Leandro Trossard
#Mikel Arteta
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.