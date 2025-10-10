Leandro Trossard'dan transfer sözleri: Beşiktaş'ın gündemindeydi!

Beşiktaş başta olmak üzere Avrupa pazarında yoğun ilgi gören Leandro Trossard, Arsenal'den ayrılmak istemediğini anlattı. Ayrıca da yıldız kanat için Mikel Arteta'dan da yaşananlara dair net bir yorum geldi.

BEŞİKTAŞ'IN İLGİLENDİĞİ YILDIZDAN TRANSFER KRİTİĞİ

Geçen yazı ve Arsenal'e veda ihtimalini değerlendiren Leandro Trossard, "Ayrılmak benim için hiç gerçek bir seçenek olmadı. Burada kendimi mutlu hissediyorum ve projeye inanıyorum." dedi. İlave olarak da 30 yaşındaki yıldız, Topçular ile yeni kontrat için masaya oturdu.

MIKEL ARTETA DA DESTEK OLDU

Leandro Trossard'a destek olan Arteta, "Sözleşme yenileme görüşmeleri, onun Arsenal kariyerinde şu ana kadar yaptıklarının bir takdiri. Takım için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.