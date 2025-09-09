Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Luis Suarez skandallara doymuyor! Daha önce ısırmıştı, şimdi tükürdü

Daha önce rakip futbolcuyu ısırmasıyla gündeme gelen Luis Suarez, yeni bir skandala daha imza attı. MLS, İnter Miami'nin Seattle Sounders ile oynanan Lig Kupası finalinde rakip takımın teknik ekibinden bir kişiye tükürmesi sebebiyle, Luis Suarez'e 3 maç men cezası verdi. İşte detaylar...

Luis Suarez skandallara doymuyor! Daha önce ısırmıştı, şimdi tükürdü
Amerikan 1. Futbol Ligi (), 'nin Uruguaylı forveti 'in 31 Ağustos 2025'te Seattle Sounders ile oynanan Lig Kupası finalinde rakip takımın teknik ekibinden bir kişiye tükürmesi nedeniyle 3 lig maçından men edildiğini açıkladı.

Luis Suarez skandallara doymuyor! Daha önce ısırmıştı, şimdi tükürdü

3 MAÇ MEN CEZASI

MLS'nin açıklamasında, "2025 Lig Kupası Finali sonrası yaşanan olaylar nedeniyle Inter Miami oyuncusu Luis Suarez, MLS normal sezonunda 3 maçlık men cezası aldı." ifadelerine yer verildi. Suarez, 13 Eylül'deki Charlotte FC, 16 Eylül'deki Seattle Sounders ve 20 Eylül'deki DC United maçlarında forma giyemeyecek.

Luis Suarez skandallara doymuyor! Daha önce ısırmıştı, şimdi tükürdü

TOPLAMDA 9 MAÇ MEN

Lig Kupası Disiplin Komitesi, Suarez'in maç sonu davranışları nedeniyle Lig Kupası'nda 6 maç men cezası vermişti. Böylece Suarez, toplamda 9 maç (3 lig, 6 Lig Kupası) cezaya çarptırıldı.

Luis Suarez skandallara doymuyor! Daha önce ısırmıştı, şimdi tükürdü

Inter Miami, Lig Kupası finalinde Seattle Sounders'a 3-0 mağlup olmuştu. Suarez, daha önce 2011'de Liverpool formasıyla Patrice Evra'ya ırkçı hakaret nedeniyle 8 maç, ayrıca Ajax, Liverpool ve Uruguay'da üç ayrı ısırma olayı nedeniyle çeşitli cezalara çarptırılmıştı.

