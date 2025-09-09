Luis Suarez skandallara doymuyor! Daha önce ısırmıştı, şimdi tükürdü

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS), Inter Miami'nin Uruguaylı forveti Luis Suarez'in 31 Ağustos 2025'te Seattle Sounders ile oynanan Lig Kupası finalinde rakip takımın teknik ekibinden bir kişiye tükürmesi nedeniyle 3 lig maçından men edildiğini açıkladı.

3 MAÇ MEN CEZASI

MLS'nin açıklamasında, "2025 Lig Kupası Finali sonrası yaşanan olaylar nedeniyle Inter Miami oyuncusu Luis Suarez, MLS normal sezonunda 3 maçlık men cezası aldı." ifadelerine yer verildi. Suarez, 13 Eylül'deki Charlotte FC, 16 Eylül'deki Seattle Sounders ve 20 Eylül'deki DC United maçlarında forma giyemeyecek.

TOPLAMDA 9 MAÇ MEN

Lig Kupası Disiplin Komitesi, Suarez'in maç sonu davranışları nedeniyle Lig Kupası'nda 6 maç men cezası vermişti. Böylece Suarez, toplamda 9 maç (3 lig, 6 Lig Kupası) cezaya çarptırıldı.

Inter Miami, Lig Kupası finalinde Seattle Sounders'a 3-0 mağlup olmuştu. Suarez, daha önce 2011'de Liverpool formasıyla Patrice Evra'ya ırkçı hakaret nedeniyle 8 maç, ayrıca Ajax, Liverpool ve Uruguay'da üç ayrı ısırma olayı nedeniyle çeşitli cezalara çarptırılmıştı.